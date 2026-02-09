Deportes

Hoffenheim reacciona a la goleada del Bayern Múnich de Luis Díaz con burla: un millón de vistas

Cayeron goleados, pero tienen tiempo para el humor: Hoffenheim se acabó burlando de un compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich.

9 de febrero de 2026, 4:31 p. m.
Lennart Karl fue la víctima del departamento de prensa del Hoffenheim.
Lennart Karl fue la víctima del departamento de prensa del Hoffenheim. Foto: X - @tsghoffenheimEN

A pesar de caer goleados por 5-1 ante Bayern Múnich, y con Luis Díaz anotándoles triplete, el Hoffenheim se acabó burlando del cuadro bávaro. En particular, lo hizo sobre un jugador: Lennart Karl.

Por medio de sus redes sociales, Hoffenheim publicó un video de Lennart Karl, quien ingresó en el segundo tiempo para Bayern Múnich.

El joven atacante, de 17 años, trató de regatear a un jugador contrario, pero acabó haciendo un blooper y perdió el esférico, dejándolo ir a la línea final.

Un jugador del Hoffenheim, Alexander Prass, acabó haciéndole un gesto llamativo a Karl. La joya del Bayern Múnich se retiró de la situación, pero se volvió tendencia por el video que le sacaron horas después en redes.

La reacción de James Rodríguez tras el triplete y partidazo de Luis Díaz: le puso un apodo

Vincent Kompany, feliz con Luis Díaz en Bayern Múnich: “Ama el caos”

Tres goles, dos penales provocados e hizo expulsar a un jugador rival: ese fue el partido de Luis Díaz ante el mencionado Hoffenheim. La prensa alemana le da un puntaje perfecto al guajiro, y su entrenador, Vincent Kompany, también.

“Ya había dicho que él tiene como una creatividad caótica. No piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar sobre el jugador rival. Sé lo que es tratar de defender a un jugador que se aproxima, crees que es el momento ideal para quitarle la pelota y en ese momento de repente da un paso extra o cambia de dirección. Y eso exactamente es lo que pasa en la fase final con Lucho”, dijo Kompany, sobre Díaz, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y ahondó más: “Crees que tal vez el ataque terminó y de repente estás en una situación en la que él sale hacia el gol o donde ocurre este tipo de faltas como la de hoy (domingo). Lucho es inteligente, por supuesto, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace muy peligroso”.

Nueva decisión de Vincent Kompany en la titular de Bayern Múnich, ahora contra Hoffenheim.
Kompany se deshace en elogios sobre Luis Díaz. Foto: Getty Images

Bayern Múnich, de la mano de Luis Díaz, acabó alzando la cabeza luego de dos partidos sin ganar en Bundesliga. El liderato es de ellos por lejos, pero como plus tienen que confirmaron su ventaja de seis puntos sobre el perseguidor más cercano, Borussia Dortmund.

