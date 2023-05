FIFA eligió los mejores goles de la fase grupos del Mundial Sub-20; Colombia dijo presente con mágica anotación

El pasado domingo 28 de mayo, la fase de grupos del Mundial Sub-20 culminó con la definición de los últimos equipos clasificados a los octavos de final. Gambia, Corea del Sur, Uruguay e Inglaterra firmaron su estadía en la siguiente fase del torneo que iniciará desde este martes.

Ahora bien, la fase de grupos no solo dejó los equipos que lucharán por la gloria en suelo argentino, sino también un sinnúmero de goles que se destacaron por su belleza, siendo elegidos como los mejores.

El máximo ente del fútbol mundial, como lo es la FIFA, dio a conocer el listado de las anotación más brillantes en esta fase. Allí se destacan los sudamericanos como Argentina, Ecuador y Colombia.

La Selección Colombia busca puntaje perfecto en el Mundial Sub-20 - Foto: AP

Entre los 106 goles que se marcaron, diez solo quedaron como los más vistosos. Por parte de Colombia, la anotación de Óscar Cortés en el duelo ante Senegal por la última fecha del grupo C, fue elegido como uno de los mejores por su excelsa definición y por lo que representó para el equipo nacional.

La gran figura del combinado nacional logró capitalizar un esférico que venía por los aires. Tras un pase quirúrgico de Juan Castilla, el delantero impactó el balón con su pierna derecha para luego bañar al golero rival que no pudo hacer nada.

Este gol figura dentro de los diez mejores escogidos por la FIFA al término de la fase de grupos. Allí también se destacan los convertidos por jugadores como José Klinger (Ecuador), Valentín Carboni o Luka Romero (Argentina).

Mire los mejores goels

¡Los mejores goles de la Copa Mundial Sub-20! ⚽🔥



¿Cuál es tu favorito? 👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 29, 2023

Óscar Cortés marcó su segundo gol en el Mundial Sub 20. - Foto: FIFA via Getty Images

Definidos los horarios para el partido de Colombia

Las selecciones clasificadas como primeras de su grupo fueron Argentina, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Inglaterra y Gambia. Mientras que Uzbekistán, Ecuador, Israel, Italia, Uruguay y Corea del Sur avanzaron como segundos de cada grupo. En tanto, Nigeria, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Túnez, fueron los mejores terceros y sellaron su pase a la siguiente ronda.

Siendo así, este martes 30 de mayo volverá la acción en el Mundial con Estados Unidos ante Nueva Zelanda y Uzbekistán frente Israel, el miércoles 31 se enfrentarán Colombia vs. Eslovaquia, Brasil vs. Túnez, Argentina vs. Nigeria e Inglaterra vs. Italia, finalmente el jueves 1 de junio Ecuador y Corea del Sur junto a Gambia ante Uruguay disputarán el pase entre los ocho mejores del torneo.

Programación de los octavos de final

(Todos los horarios se encuentran en hora colombiana)

Estados Unidos vs. Nueva Zelanda - martes 30 de mayo, 12:30 p. m.

Uzbekistán vs. Israel - martes 30 de mayo, 4:00 p. m.

Colombia vs. Eslovaquia - miércoles 31 de mayo, 12:30 p. m.

Brasil vs. Túnez - miércoles 31 de mayo, 12:30 p. m.

Argentina vs. Nigeria - miércoles 31 de mayo, 4:00 p.m.

Inglaterra vs. Italia - miércoles 31 de mayo, 4:00 p. m.

Ecuador vs. Corea del Sur - jueves 1 de junio, 12:30 p. m.

Gambia vs. Uruguay - jueves 1 de junio, 4:00 p. m.