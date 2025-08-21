Suscribirse

Figura de América se iría a otro equipo, tras eliminación en Copa Sudamericana: lo dan por hecho

Los próximos días serán claves para conocer si el traspaso se concreta.

Redacción Deportes
21 de agosto de 2025, 9:30 p. m.
Figura del América se iría.
Figura del América se iría. | Foto: Getty Images

América de Cali quedó eliminado a manos de Fluminense de Brasil de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El marcador global terminó 4 a 1.

Tras la despedida del importante torneo internacional, el reconocido periodista Jaime Dinas da por hecho que esta semana o la siguiente el centro delantero Rodrigo Holgado se irá de la institución.

Contexto: Piden con furia la salida de este referente de América de Cali: “¿Hasta cuando?"

De esta semana a la otra se cierra o concreta la transferencia de Rodrigo Julián Holgado de América de Cali a Talleres de Córdoba de Argentina”, dijo el comunicador a través de su cuenta oficial de X.

Habrá que esperar para conocer si la salida de Holgado se termina dando. Cabe mencionar que en los últimos partidos el extranjero no había sumado muchos minutos con el club.

Entre otras cosas, Jaime Dinas aseguró que el partido de este fin de semana que viene entre América de Cali y Atlético Nacional es fundamental para la continuidad del director técnico argentino Diego Gabriel Raimondi.

“El partido de América y Nacional de este fin de semana, será determinante para la continuidad de sus DTs, si los escarlatas pierden llegará Juan Cruz Real y a Javier Gandolfi le buscarán reemplazo”, señaló el periodista.

A pesar de lo mencionado por Jaime Dinas, el reconocido narrador Eduardo Luis López manifiesta que, hasta el momento, ningún miembro del conjunto del Valle del Cauca se ha comunicado con Juan Cruz Real.

Acabo de hablar con Juan Cruz Real y me dice que nadie de América de Cali se ha comunicado estos días con él para volver al equipo. El profe está en EE. UU. estos días. Rechazó una propuesta de Ecuador hace unos días”, mencionó el relator en X.

Son días complejos en América de Cali y eso no se puede negar. Sin lugar a dudas, más temprano que tarde anunciarán las decisiones que se tomarán. Por ahora todo es incógnita.

Siguiendo con temas del club, después de la eliminación ante Fluminense, el portero Jorge Soto se pronunció. “Dimos una ventaja que no pudimos recuperar en el partido en Cali. Fuimos superiores en el juego, lastimosamente no fue así en el resultado. Y en la vuelta Fluminense nos superó, por eso no avanzamos de fase”, expresó.

Nuestra hinchada está triste y con bronca, por lo que no tiene sentido resaltar las cosas buenas que hicimos. Le pedimos disculpas a nuestra gente que viajó masivamente, nos demostró su apoyo incondicional y lastimosamente no pudimos darle la alegría”, sentenció, entre otras cosas más.

América de CaliCopa SudamericanaConmebolColombiaFichajemercado de fichajes

