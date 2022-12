Figura de España revela con qué selección le gustaría jugar la final del Mundial de Qatar 2022

La selección de España se enfrentará este martes 6 de diciembre a Marruecos por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, partido en que los españoles tendrán que ganar para meterse entre los ocho mejores del campeonato y soñar con levantar la copa del mundo y repetir lo hecho hace 12 años en Sudáfrica 2010.

Y aunque aún faltan varias fases para que se puedan conocer las dos selecciones que van a jugar la final de la Copa del Mundo buscando quedarse con el título mundial en Qatar, los españoles ya comienzan a imaginar lo que sería ese momento definitivo en el que podrían buscar su segundo mundial. Incluso, uno de los jugadores importantes de “la furia roja”, se animó a decir con qué rival le gustaría jugar ese partido definitivo.

“Me gustaría tener la camiseta de Messi, así nos veríamos en una hipotética final”, afirmó Pedro González López, más conocido como Pedri, jugador del Barcelona que se muestra como una de las principales figuras de la selección española en el actual mundial.

Pedri, se tomó el tiempo de hablar de la selección de Argentina, la cual elogió por los futbolistas que tiene y por contar con el que es, para él, el mejor jugador del mundo: Lionel Messi. Razón principal por la que el español quisiera jugar la final de Qatar 2022 ante la selección sudamericana.

“Tienen un grupo de jugadores muy buenos. Se nota el buen ‘rollo’ que tienen. Disponen del mejor jugador del mundo y el mejor jugador que he visto en mi vida como es Leo (Messi). Es un plus a su favor. Se vio con el gol que logra ante Australia y marca las diferencias”, afirmó el volante del seleccionado español.

El jugador de Barcelona habló de su deseo de llevar la copa del mundo nuevamente a España. Sin embargo, reconoció que no será nada fácil y hay otras selecciones muy fuertes y favoritas a ganar el Mundial de Qatar como lo son Brasil y Argentina.

“Quedan cuatro partidos y ojalá se pueda dar. Seria muy bonito tar otra estrella a este país (…) pero en el otro lado están Brasil y Argentina, que para casi todo el mundo son favoritas, pero todos los equipos dan un gran nivel. Muchos equipos eliminan a las favoritas y hay mucha rivalidad”, manifestó Pedri antes del duelo de España ante la selección de Marruecos.

“Jugar los siete partidos”: Luis Enrique tiene claro el objetivo de España

El seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, afirmó que su objetivo es llegar hasta la final la víspera del cruce de octavos de final contra Marruecos del Mundial Qatar 2022, que se disputa este martes 10:00 a.m. (hora de Colombia) en el Education City de Doha, aunque advirtió de que su rival es de los que están “más en forma” del campeonato.

“Yo estoy perfecto y los jugadores, también. El ambiente es el de los entrenamientos de antes de la competición. Hemos hecho una reflexión más profunda después del partido contra Japón. Veo muchas ganas de ir cumpliendo el objetivo. Ahora ya estamos en los partidos de continuar o irte a casa, pero muy convencidos de nuestras posibilidades. El objetivo es, y ha sido desde el principio, jugar siete partidos. Pues siete partidos queremos jugar”, dijo en rueda de prensa.

Luis Enrique, quien informó de que en el entrenamiento de este lunes dispondrá de todos los internacionales, valoró que al equipo le pone un “notable alto o sobresaliente bajo” por su desempeño en el Mundial y se declaró satisfecho del rendimiento “salvo esos diez minutos” del inicio de la segunda parte contra Japón.

“Los rivales también juegan. Estoy muy satisfecho de lo que veo en los entrenamientos y estamos convencidos de lograr un gran resultado y pasar de fase. ¿El estilo? Cada uno tiene sus armas. ¿Cuándo le pegamos en largo sabiendo que voy a fallar? No hay que descartar ninguna acción. Yo compro el ‘pack’ completo que es jugar de esta manera. Cualquier jugada está permitida, no vale el juego de si le pegas un pelotazo porque entonces no marcaríamos 7 goles. Ese me parece muy básiso, no lo comparto”, analizó.

En este sentido, Luis Enrique declaró que con la selección se es “o muy positivo” o “muy negativo” y subrayó que desconoce con qué resultado se marchará “contento” de Qatar 2022. “Lo que menos me preocupa es el resultado. Me centro en controlar lo que tengo que controlar, el juego. Si haces más méritos que el rival normalmente ganas los partidos. Si luego no se da, felicitaremos al rival y nos vamos a casa. Estoy convencido de haremos más méritos que Marruecos”, aseguró el entrenador.