Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Jorge Carrascal, nacido en Cartagena, ha sido sensación en las últimas horas por una declaración dada en su ciudad natal, donde confesó querer adquirir el equipo de su ciudad en un futuro y lo catalogó como “su sueño”.

Ante los micrófonos Primer Tiempo Co, el volante que permanece en el país dejó caer unas palabras que llaman de manera poderosa la atención.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

En principio se mostró abiertamente fanático del cuadro cartagenero: “Hincha del Real Cartagena a morir... desde ‘pelaito’”.

Y luego de eso, fue que se lanzó a hacer el ambicioso anuncio que espera poder cumplir en algún momento de su vida: “Estoy trabajando duro (Para comprar al Real Cartagena) ESE ES MI SUEÑO”.

EL SUEÑO DE JORGE CARRASCAL: SER DUEÑO DE REAL CARTAGENA 🟡🟢 pic.twitter.com/se0WPXlCaS — PrimerTiempo.CO (@PrimerTiempoCO) January 9, 2026

Esto genera un impacto mediático grande, dado que ningún otro jugador reconocido del país se ha lanzado a hacer un negocio de dicha magnitud. ‘Carrasca’ sería el primero de esa nueva camada que se ha introducido en el mundo de la gestión deportiva.

Para los cartageneros esta inversión caería sumamente bien, debido a que han contado en el último tiempo con algunos inconvenientes para estar al día en pagos con instituciones de la ciudad.

Hace uno cuantos días, el alcalde, Dumek Turbay, dio a conocer que el club debe al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (IDER) una suma que ronda los 300 millones de pesos.

Real Cartagena, huérfano en 2026

En caso de no ponerse al día con dicho valor, Turbay anticipó que no dejarían usar al cuadro herórico el estadio Jaime Morón. Esta medida sería otra de la alcaldía, luego de haber dejado sin apoyo al equipo en busca del ascenso durante 2026.

En declaraciones recopiladas también por Primer Tiempo Co, el mandatario de la ciudad se plantó firme por el dinero que le adeuda el club a la entidad deportiva de Cartagena.

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

“Ahora lo primero que hay que hacer es que le paguen al IDER. Le deben 300 millones al IDER. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar una cantidad de deudas acumuladas que creo que ya el director del IDER les manifestó“, aseveró.

Adicional a ello, le tiró un recado al equipo por un negocio logrado en días pasados y del cual tendrá una ganancia de dinero para que se ponga al día.

José Enamorado cuando jugaba con Real Cartagena. Foto: Colprensa - cortesía Dimayor.

“Si vendieron a Enamorado, creo que ahí queda una plata importante que se ganan ellos”, recordó tras la participación en la ganancia del Real Cartagena, una vez se complete la venta confirmada del extremo a Gremio, de Brasil.

“Lo primero que tienen que hacer es cumplir con su obligación. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar. Hasta el último peso”, dijo sin rebajarles la deuda que tienen con la ciudad.

‘Carrasca’ suena en Europa

Napoli y Olympique de Marsella han sido los equipos con los que se le ha relacionado al volante que hace parte en la actualidad de Flamengo de Brasil.

Al parecer, ya han existido acercamientos con propuestas que oscilan los 15-20 millones de euros, las cuales han sido desestimadas por el cuadro Mengao.