Deportes

Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Sin temor alguno, el futbolista dio a conocer públicamente que trabaja para hacerse con la ficha de un cuadro de tradición en Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

9 de enero de 2026, 6:40 p. m.
Real Cartagena es el club que compraría figura actual de la Selección Colombia.
Real Cartagena es el club que compraría figura actual de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Jorge Carrascal, nacido en Cartagena, ha sido sensación en las últimas horas por una declaración dada en su ciudad natal, donde confesó querer adquirir el equipo de su ciudad en un futuro y lo catalogó como “su sueño”.

Ante los micrófonos Primer Tiempo Co, el volante que permanece en el país dejó caer unas palabras que llaman de manera poderosa la atención.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

En principio se mostró abiertamente fanático del cuadro cartagenero: “Hincha del Real Cartagena a morir... desde ‘pelaito’”.

Y luego de eso, fue que se lanzó a hacer el ambicioso anuncio que espera poder cumplir en algún momento de su vida: “Estoy trabajando duro (Para comprar al Real Cartagena) ESE ES MI SUEÑO”.

Deportes

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

Deportes

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Deportes

Zarpazo de Senegal en Copa de África: pasó a ‘semis’ y se mide con Egipto o Costa de Marfil por el título

Deportes

Néiser Villarreal sufre su primer golpe de realidad en Cruzeiro: anuncio oficial lo perjudica

Deportes

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Deportes

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Deportes

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

Deportes

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Deportes

PSG vs. Flamengo HOY: canal que lo pasa y hora para ver en vivo en Colombia la final de la Copa Intercontinental

Esto genera un impacto mediático grande, dado que ningún otro jugador reconocido del país se ha lanzado a hacer un negocio de dicha magnitud. ‘Carrasca’ sería el primero de esa nueva camada que se ha introducido en el mundo de la gestión deportiva.

Para los cartageneros esta inversión caería sumamente bien, debido a que han contado en el último tiempo con algunos inconvenientes para estar al día en pagos con instituciones de la ciudad.

Hace uno cuantos días, el alcalde, Dumek Turbay, dio a conocer que el club debe al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (IDER) una suma que ronda los 300 millones de pesos.

Real Cartagena, huérfano en 2026

En caso de no ponerse al día con dicho valor, Turbay anticipó que no dejarían usar al cuadro herórico el estadio Jaime Morón. Esta medida sería otra de la alcaldía, luego de haber dejado sin apoyo al equipo en busca del ascenso durante 2026.

En declaraciones recopiladas también por Primer Tiempo Co, el mandatario de la ciudad se plantó firme por el dinero que le adeuda el club a la entidad deportiva de Cartagena.

Poderoso italiano va por Jorge Carrascal: pondrá 20 millones de euros para ficharlo en Europa

“Ahora lo primero que hay que hacer es que le paguen al IDER. Le deben 300 millones al IDER. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar una cantidad de deudas acumuladas que creo que ya el director del IDER les manifestó“, aseveró.

Adicional a ello, le tiró un recado al equipo por un negocio logrado en días pasados y del cual tendrá una ganancia de dinero para que se ponga al día.

José Enamorado cuando jugaba con Real Cartagena.
José Enamorado cuando jugaba con Real Cartagena. Foto: Colprensa - cortesía Dimayor.

“Si vendieron a Enamorado, creo que ahí queda una plata importante que se ganan ellos”, recordó tras la participación en la ganancia del Real Cartagena, una vez se complete la venta confirmada del extremo a Gremio, de Brasil.

“Lo primero que tienen que hacer es cumplir con su obligación. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar. Hasta el último peso”, dijo sin rebajarles la deuda que tienen con la ciudad.

‘Carrasca’ suena en Europa

Napoli y Olympique de Marsella han sido los equipos con los que se le ha relacionado al volante que hace parte en la actualidad de Flamengo de Brasil.

Al parecer, ya han existido acercamientos con propuestas que oscilan los 15-20 millones de euros, las cuales han sido desestimadas por el cuadro Mengao.

Más de Deportes

The president of FC Barcelona, Joan Laporta, during the press conference about the Negreira case, in Barcelona, on 17th April 2023. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)

Ahora sí es oficial: Barcelona confirmó su primer fichaje para 2026 y es un regreso soñado

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Senegal vs. Malí fue la primera semifinal de la Copa de África 2026

Zarpazo de Senegal en Copa de África: pasó a ‘semis’ y se mide con Egipto o Costa de Marfil por el título

Real Cartagena es el club que compraría figura actual de la Selección Colombia.

Figura de la Selección Colombia confesó su deseo de comprar histórico club del FPC: “Es mi sueño”

Néiser Villarreal acabó de llegar como nuevo fichaje de Cruzeiro.

Néiser Villarreal sufre su primer golpe de realidad en Cruzeiro: anuncio oficial lo perjudica

Marruecos se opuso a Amin Omar y le fue escuchado su pedido en la Copa de África

Alboroto en la Copa de África: decisión polémica con el juez del Camerún vs. Marruecos detona lío

Pep Guardiola habló sobre Manchester City y el posible fichaje de un defensor central.

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Negocio de Marino Hinestroza dejó un dineral a América de Cali por 'derechos de solidaridad'

América festeja: negocio de Marino Hinestroza entre Nacional y Boca Juniors le dejó un platal

MADRID, SPAIN - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of Real Madrid reacts on the bench prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between Real Madrid C.F. and Manchester City at Estadio Santiago Bernabeu on December 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Luis Díaz fue motivo de discusión entre los exjugadores, Daniel Sturridge y Gary Neville.

Se armó discusión por Luis Díaz: fuerte debate por lo que pasa en Liverpool detonó todo

Noticias Destacadas