Figura del Manchester City le habla claro a Luis Díaz y no se esconde: respondió sin tapujos

Tras este juego, Luis habló en rueda de prensa. “Siempre para nosotros jugar de local es fortaleza, no solo por el tema climático, sino porque tenemos a nuestra gente y ese aliento y apoyo es importante para afrontar un partido bueno. Hicimos un partido grandioso desde los primeros minutos, tuvimos chances de gol que se concretaron para sacar un buen resultado ”, dijo en palabras recogidas por As Colombia .

“Siempre que he venido a Barranquilla, me han demostrado el calor. No solo los de Junior sino porque represento a Colombia que es importante. A todos nos apoyan de la misma manera, tratan de darnos ese apoyo y cariño y lo han demostrado en todo este camino. Casi siempre fuera del hotel están alentándonos, motivándonos y es muy importante porque nosotros nos motivamos, salimos al campo a darle alegría a ellos, entonces es un papel fundamental”, agregó.