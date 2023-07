Figura histórica del fútbol femenino podría unirse a Atlético Nacional y despertó polémica en redes sociales

Si bien Atlético Nacional no pasa sus mejores días luego de perder la gran final de la Liga Betplay ante Millonarios y la renuncia de su entrenador Paulo Autuori, el equipo femenino de la institución ‘verdolaga’ logró hace poco la primera clasificación del club a la Copa Libertadores Femenina, que se jugará este año en territorio colombiano.

El equipo ‘paisa’ consiguió la clasificación al llegar a la semifinal de la Liga Betplay Femenina, donde perdió ante el campeón Independiente Santa Fe, lo que sirvió para aumentar su puntaje y ser el tercero en la reclasificación, quedándose con el último cupo a la Libertadores femenina, donde también estarán América y Santa Fe en representación del fútbol colombiano.

Jugadoras de Atlético Nacional, en las semifinales de Liga Femenina BetPlay ante Independiente Santa Fe - Foto: Tomado de @naloficialfem en Twitter

Esto ha hecho que el equipo ‘verde’ comience a planear su participación en el certamen continental de clubes más importante del fútbol sudamericano, por lo que ha comenzado a “sonar” un refuerzo de peso que sorprendería a muchos y permitiría que Nacional dé un golpe sobre la mesa y pueda ilusionarse con ganar la Copa Libertadores Femenina 2023.

El refuerzo estrella de Nacional para la Libertadores sería la futbolista Yoreli Rincón, que actualmente juega para la Sampdoria de Italia, y que por muchos años fue considerada la mejor jugadora del fútbol femenino en Colombia. Lo que le permitió ser campeona de Libertadores con Atlético Huila y dar el salto al fútbol europeo.

El primer “guiño” de la futbolista llegó cuando un usuario de Twitter respondió una publicación de Rincón, escribiendo “Atlético Nacional te espera” y la jugadora santandereana respondió: “De pronto”, con un emoji de un reloj, haciendo entender que era cuestión de tiempo que se definiera su situación.

Yoreli Rincón representó a Colombia en dos Mundiales de Mayores y dos con la Sub-20. - Foto: Getty Images

Esto provocó polémica en las redes sociales, ya que la santandereana ha manifestado varias veces ser hincha de América de Cali, por lo que los hinchas ‘escarlatas’ comenzaron a reclamarle por no ir a jugar al ‘rojo’, que también estará en la Copa Libertadores Femenina, y sí querer ir a vestir la camiseta verdiblanca, uno de los máximos rivales del América.

Ante esto, Yoreli fue franca en su cuenta de Twitter, diciendo que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta del América, donde ya juega Catalina Usme, quien es otra de las referentes históricas del fútbol femenino colombiano.

“Nunca he tenido una propuesta de América, a toda la gente que me pregunta si estamos pensando seriamente en jugar la Copa Libertadores que es en Colombia”, escribió Yoreli Rincón en su cuenta de Twitter. Algo que sirvió para responder porque no ha ido al equipo “de sus amores”, pero sí las ganas que tiene de jugar la Copa Libertadores.

Nunca he tenido una propuesta de America a toda la gente que me pregunta si estamos pensando seriamente en jugar la Copa Libertadores que es en Colombia https://t.co/P4LFWgLoNL — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) July 6, 2023

Lo que dio a entender que Atlético Nacional sí se contacto con la jugadora colombiana, algo que ella misma confirmó en redes sociales luego que hinchas ‘verdolagas’ le preguntaran por esta posibilidad: “¿Eso quiere decir que el verde sí te hizo propuesta?”, escribió un usuario en Twitter, a lo que la futbolista respondió: “Yup”, que fue entendido por los usuarios como una respuesta positiva de sus negociaciones con Atlético Nacional.

Yoreli Rincón - Foto: getty images

Por ahora no se ha concretado la contratación, pero -al parecer- la dos partes quieren que se dé la contratación de Yoreli, algo que no caería bien entre los hinchas de América, pero que a los de Nacional los ilusiona con ganar la Copa Libertadores, tal y como lo han hecho dos veces en el fútbol masculino.

La Copa Libertadores Femenina se jugará desde el jueves 5 de octubre hasta el sábado 21 de octubre en Colombia, teniendo las ciudades de Bogotá y Cali como sedes del torneo continental. La gran final se jugará en el estadio olímpico Pascual Guerrero. En la que se espera esté uno de los tres equipos colombianos, para que la primera Libertadores que se juega en Colombia se quede en una institución del país.