Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

Millonarios ha jugado cuatro fechas en lo que va de la Liga BetPlay 2025-ll. Su último partido fue el pasado viernes, 8 de agosto, en el empate 3-3 ante Deportivo Cali en Bogotá. Dicho compromiso fue válido por la sexta fecha del campeonato, y ese fue el primer punto del cuadro embajador en lo que va del torneo.

Eso abre un complicado panorama para Millonarios, que es colero de la Liga BetPlay con apenas un punto. Aunque el cuadro capitalino tiene aún pendientes las dos primeras fechas (ante Unión Magdalena y Pasto) la situación es crítica y los hinchas exigen mejoría.

El técnico David González es uno de los principales señalados por la afición y un sector de la prensa. Parece que el estratega aún no encuentra la forma de enderezar el camino, y la clasificación a los ocho empieza a preocupar.

No ha sido un buen arranque de semestre para Millonarios. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

Filtran decisión de Millonarios sobre el futuro de David González

Si bien parece haber apoyo de las directivas para que David González siga al mando de Millonarios y obtenga mejores resultados, en la tarde de este lunes 11 de agosto empezó a circular otra información.

Fue el periodista Felipe Sierra, en el espacio Sin Boleta, quien afirmó que el cuadro embajador ya tiene en carpeta varios nombres que podrían reemplazar a González si el panorama no cambia positivamente.

“Ellos dicen que siguen respaldando el proceso de David González, pero en las próximas fechas, si la situación sigue así, ya tienen ellos ahí varios entrenadores en carpeta”, arrancó contando Sierra en el espacio referenciado.

Luego, siguió: “Hay un candidato que también tiene la dirigencia de Atlético Nacional (...) es como cuando estaba Gamero en noviembre, y llamaron a Guillermo Barros Schelotto para saber cuánto cobraba. Ya era muy difícil, pero Millonarios buscó a Barros Schelotto cuando se dio una de las primeras renuncias de Gamero”.

🎟️ "Si la situación sigue así con David González en Millonarios, ya hay varios nombres en carpeta" @PSierraR en #SinBoleta



Sierra dijo que no podía dar el nombre, pero afirma que “está ahí” y que “el tema va avanzado”. Por tanto, las próximas semanas serían claves en cuanto al futuro de David González en la raya técnica de Millonarios, donde está desde enero de 2025, tras la salida de Gamero en diciembre de 2024.

¿Horas contadas para David González en Millonarios? | Foto: Colprensa

Por calendario, Millonarios debía enfrentar a Santa Fe el martes 12 de agosto. Este iba a ser su próximo partido, pero todo apunta a que el clásico capitalino será definitivamente pospuesto. Así las cosas, los embajadores visitarán a Tolima el 17 del mismo mes.