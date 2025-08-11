Suscribirse

Deportes

Filtran decisión de Millonarios sobre David González: malos resultados llevarían a dura medida

Si David González no levanta de la mala racha a Millonarios, el plan embajador sería inminente. Lo revelaron.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 10:38 p. m.
David González, entrenador de Millonarios.
David González, entrenador de Millonarios. | Foto: Colprensa - El Colombiano.

Millonarios ha jugado cuatro fechas en lo que va de la Liga BetPlay 2025-ll. Su último partido fue el pasado viernes, 8 de agosto, en el empate 3-3 ante Deportivo Cali en Bogotá. Dicho compromiso fue válido por la sexta fecha del campeonato, y ese fue el primer punto del cuadro embajador en lo que va del torneo.

Eso abre un complicado panorama para Millonarios, que es colero de la Liga BetPlay con apenas un punto. Aunque el cuadro capitalino tiene aún pendientes las dos primeras fechas (ante Unión Magdalena y Pasto) la situación es crítica y los hinchas exigen mejoría.

El técnico David González es uno de los principales señalados por la afición y un sector de la prensa. Parece que el estratega aún no encuentra la forma de enderezar el camino, y la clasificación a los ocho empieza a preocupar.

Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll.
No ha sido un buen arranque de semestre para Millonarios. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

Filtran decisión de Millonarios sobre el futuro de David González

Si bien parece haber apoyo de las directivas para que David González siga al mando de Millonarios y obtenga mejores resultados, en la tarde de este lunes 11 de agosto empezó a circular otra información.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

Fue el periodista Felipe Sierra, en el espacio Sin Boleta, quien afirmó que el cuadro embajador ya tiene en carpeta varios nombres que podrían reemplazar a González si el panorama no cambia positivamente.

Contexto: Alberto Gamero se pronunció tras la grave lesión de Andrés Llinás: le mandó sentido mensaje

“Ellos dicen que siguen respaldando el proceso de David González, pero en las próximas fechas, si la situación sigue así, ya tienen ellos ahí varios entrenadores en carpeta”, arrancó contando Sierra en el espacio referenciado.

Luego, siguió: “Hay un candidato que también tiene la dirigencia de Atlético Nacional (...) es como cuando estaba Gamero en noviembre, y llamaron a Guillermo Barros Schelotto para saber cuánto cobraba. Ya era muy difícil, pero Millonarios buscó a Barros Schelotto cuando se dio una de las primeras renuncias de Gamero”.

Sierra dijo que no podía dar el nombre, pero afirma que “está ahí” y que “el tema va avanzado”. Por tanto, las próximas semanas serían claves en cuanto al futuro de David González en la raya técnica de Millonarios, donde está desde enero de 2025, tras la salida de Gamero en diciembre de 2024.

David González, técnico de Millonarios
¿Horas contadas para David González en Millonarios? | Foto: Colprensa

Por calendario, Millonarios debía enfrentar a Santa Fe el martes 12 de agosto. Este iba a ser su próximo partido, pero todo apunta a que el clásico capitalino será definitivamente pospuesto. Así las cosas, los embajadores visitarán a Tolima el 17 del mismo mes.

¿Logrará David González levantar a Millonarios en los partidos que quedan? La expectativa está puesta en el elenco albiazul, que es noticia constante a los largo de los últimos días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

David GonzálezMillonariosMillonarios F. C.Liga Betplayfpc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.