Filtran fotos de Mbappé en Madrid y aumentan los rumores sobre su futuro

Los derechos de imagen de Kylian Mbappé se encuentran en el centro de las negociaciones, tanto con la selección francesa como a nivel de club.

Tras su roce con el presidente de la federación gala, Noël Le Graët, y con un posible cambio de equipo, del PSG al Real Madrid, el delantero parece querer cambiar las prácticas actuales sobre las campañas de marketing.

“Si él no acepta el funcionamiento no habrá dinero, eso es todo”, descargó el presidente de la Federación francesa de fútbol (FFF) en el diario L’Equipe, declaraciones que irritaron a Mbappé y a su entorno.

Le Gräet hacía mención al rechazo de la estrella a participar en un evento de marketing de la selección. Fue “para hacer cambiar las cosas”, declaró el entorno del jugador, que pide desde hace cuatro años renegociar el acuerdo.

El entorno del jugador explica que si quiere más, no es para él sino por redistribuirlo en su totalidad a obras del fútbol amateur. Desde la entrada en vigor de ley Braillard, la comúnmente llamada “prima” de los jugadores de la selección francesa, 25.000 euros por partido, es en realidad un derecho de imagen.

Todos los patrocinadores de los ‘Bleus’ se interesan evidentemente por conseguir que Mbappé sea uno de los cinco jugadores necesarios para activar el uso del derecho de imagen colectivo.

Eso ha dado lugar a algunos abusos, como el de uno de los patrocinadores de la selección que utilizó una silueta en cartón a escala real de Mbappé con las miniaturas en formato de cromo Panini de otros cuatro jugadores al lado del francés.

“Mbappé y sus consejeros solamente piden un derecho de control, pero no cuestionan el derecho de imagen de la selección, solamente que él pueda decir no a ciertas actividades que no estén relacionadas con sus valores”, dijo a la AFP Gaël Mahé, organizador de partidos amistosos.

El asunto es en todo caso es crucial para el campeón del mundo en 2018, solicitado por las marcas más importantes, especialmente con la cercanía del Mundial de Catar 2022.

“El clan Mbappé acierta al defender su derecho de imagen, pero la Federación por su parte tiene razón al mantener un enfoque homogéneo sobre este asunto, no solamente con el conjunto de otros jugadores, sino también respecto al interés colectivo, que es la razón de ser de una federación”, le expresó a la AFP el abogado relacionado en estos temas, Didier Poulmaire.

Mientras continúa el ir y venir de este conflicto, Mbappé fue visto en Madrid este lunes 9 de mayo y los medios europeos aseguran que la presencia del atacante se debe a conversaciones personales entre Florentino Pérez, presidente del Real, y el mismo Kylian.

Por ello, la cuestión de los derechos de imagen de Mbappé se extiende también a España y este podría ser el punto de fricción del hipotético fichaje del francés por el Real Madrid, que todavía no ha renovado su contrato con el PSG que se acaba a finales de junio.

Según el diario español El País, a mediados de marzo, después de la eliminación del PSG por el Real Madrid, el club blanco formuló una nueva oferta a Mbappé.

180 millones de euros de prima por la firma y un salario neto anual de 40 millones de euros, cifras juzgadas como fantasiosas tanto por el entorno del jugador como por el conjunto francés, además del 50% de sus derechos de imagen, como todos los otros jugadores.

Pero el entorno de Mbappé preferiría el 100%, lo que propone el PSG. Según algunas fuentes, el ‘Merengue’ estaría dispuesto a llegar al 60-40 en favor del jugador, pero este exigiría un porcentaje más alto.

*Con información de AFP.