Fin a los rumores: Marcelo se va del Olympiacos y James Rodríguez se despide de su amigo

Este sábado, el mundo del fútbol puso fin a las especulaciones, luego de que se conociera que el brasileño, Marcelo Vieira, deja el Olympiacos en un futuro deportivo, por el momento incierto. El lateral izquierdo cerró la etapa con el que fue el club que lo recibió en Grecia hace más de cinco meses, la oficialización de su llegada se había hecho el 2 de septiembre.

“Toda la familia Olympiacos agradece a Marcelo su colaboración y presencia en Thrylos. El tiempo que quedó fue corto, pero suficiente para crear vínculos de por vida. ¡Él sabe que en Grecia, en el Pireo, siempre tendrá amigos!”, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Όλη η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ευχαριστεί τον Μαρσέλο για τη συνεργασία και την παρουσία του στον ΘΡΥΛΟ. Το χρονικό διάστημα που έμεινε ήταν μικρό, αλλά αρκετό για να δημιουργηθούν παντοτινοί δεσμοί. Ξέρει ότι στην Ελλάδα, στον Πειραιά, θα έχει πάντα φίλους! #Olympiacos #Marcelo pic.twitter.com/leZyFkhyxg — Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023

Sobre las razones por las que el suramericano dio un paso al costado, algunos medios internacionales han puesto sobre la mesa algunas posibilidades. La primera, que haya rescindido de su contrato para tratarse en Madrid, España, por una lesión y otra alternativa no descarta que ya tenga en la mira otro grupo deportivo. El medio griego Sport 24 vaticinó que una oferta habría centrado la atención del jugador de 34 años.

Marcelo agradeció al Olympiacos

“He vivido momentos inolvidables en Grecia, en los que me recibieron calurosamente en un nuevo hogar, no solo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este maravilloso país”, señaló el propio Viera en su cuenta de Instagram, donde confirmó su salida.

“Solo puedo expresar mi gratitud por vestir la camiseta del Olympiacos. Aunque la breve estancia, la experiencia y los amigos que allí hice quedarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido pero dejo mi cariño y respeto al Presidente, a mis compañeros, a todos los empleados y aficionados del club. ¡Le deseo al Olympiacos un futuro exitoso!”, agregó.

Los jugadores se encontraban caminando juntos mientras bailaban al ritmo de Karol G. - Foto: Foto: Instagram @marcelotwelve

Vieira anotó tres goles, según la prensa extranjera, y tuvo solamente dos titularidades. Ahora las probabilidades también ‘barajan’ que, tras su paso por Madrid (para tratar su lesión), regrese a Brasil o sea Oriente Medio, la MLS, o el fútbol mexicano donde le abran las puertas a quien en su momento (como James Rodríguez) llegó a ser parte del Real Madrid.

Cuando James Rodríguez llegó al club griego, Vieira le dio un ‘caluroso’ recibimiento. En Instagram dijo: “Tan feliz de estar de vuelta contigo hermano 🤜🏼🤛🏾 Bienvenido James Rodríguez. ¡Vamos chicos!”, acompañado de una foto con el colombiano.

Marcelo Vieira junto a James Rodríguez, cuando este último llegó al Olympiacos. - Foto: Instagram / @marcelotwelve

De acuerdo con el diario Español, el equipo del Pireo es reconocido como el de mayor envergadura en el país europeo y en una década se ha coronado ocho veces como campeón en la liga griega y tres en la Copa de Grecia.

¿El efecto de James en el Olympiacos?

La Selección Colombia consiguió su pase para el Mundial Sub-20 de Indonesia, el grupo dirigido por Héctor Cárdenas se levantó de la ausencia de gol para enfrentarse con Brasil en los dos encuentros que se desarrollaron tanto en fase de grupos como en el hexagonal final.

Más allá de ello, el desempeño en terreno llevó a que se centrara la atención sobre algunos jugadores, de cara al futuro de la Tricolor. Entre ellos se destaca Gustavo Puerta, traspasado al Bayer Leverkusen de Alemania; Edier Ocampo, en Atlético Nacional, Daniel Luna, nuevo jugador del Mallorca español; y también Kevin Mantilla, de la zona defensiva.

Desde Grecia aseguran que Olympiacos tiene en su radar a Kevin Mantilla - Foto: Twitter @OlympiacosFC // AP

Este último ha mantenido en vilo a los hinchas por la probabilidad de que sea ‘fichado’ y salga dejando un vacío en la defensa, misma que ha estado golpeada por la derrota del martes pasado frente al Deportivo Pasto (2-0).