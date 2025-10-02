En 2026, el interés del mundo entero estará centrado en la Copa Mundo, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Será una cita orbital que tendrá cambios significativos, como la cantidad de naciones clasificadas. Por primera vez, será un total de 48.

Colombia ya garantizó su cupo, luego de que en las dos últimas fechas de las eliminatorias Conmebol superara a Bolivia y Venezuela.

Colombia dejó su tiquete asegurado para el Mundial United 2026. | Foto: AP

Justo por la confirmación de la Tricolor en la próxima cita orbital, es que el interés entre los aficionados se ha despertado por conseguir tiquetes y boletos para los partidos.

Uno de los compromisos más apetecidos será la gran final, a realizarse en el estadio MetLife, con capacidad para más de 80.000 personas.

Sin saber si su país llegará al decisivo juego, las personas con la capacidad adquisitiva para este boleto conocieron en las últimas horas cuánto costará la entrada más económica y también la más costosa.

Según se viralizó en redes sociales, existirán cuatro categorías:

Categoría 1: USD $6370

Categoría 2: USD $4210

Categoría 3: USD $2790

Categoría 4: USD $2030

A la hora de hacer una conversión en pesos colombianos, para quienes tengan contemplado compras, deberán alistar entre 8 y hasta 25 millones de pesos.

Impresionante imagen del estadio de Nueva Jersey, con capacidad para más de 80.000 espectadores. | Foto: Getty Images

Valor de la boletería de la final del Mundial 2026 en pesos colombianos, con la conversión a la fecha:

Categoría 1: 24.856,695

Categoría 2: 16.428,051

Categoría 3: 10.876,997

Categoría 4: 7.918,367

Dichos valores han generado reacciones mundiales, pues en cualquier moneda ―por lo menos de Sudamérica― las cifras son sumamente altas.

Adicional a esto, existe otra preocupación para quienes quieran comprar de manera legar los boletos, y es que los revendedores subirán los precios, en caso de ganar la puja, a cifras mucho más altas de las iniciales.

“Mundial para los ricos”

En redes sociales, las críticas han abundado desde que en la mañana de este jueves, 2 de octubre, se conocieran los altos valores para el juego de la gran final.

Múltiples comentarios se han visto viralizarse, los cuales contienen una crítica certera: “Eres rico o te quedas afuera”, dice uno.

Otros ya le auguran a la cita orbital situaciones negativas por el alto costo que se le ha impuesto a las entradas: “No sé sorprendan si en la final hay lugares vacíos, en Qatar paso un poco eso”.

Otra novedad en la venta de boletería, es que para el juego de apertura ya no existiría disponibilidad: “Se especula que ya se han acabado los boletos para la inauguración”.

“Una locura...”, dicen medios de México, quienes se vieron sorprendidos por las altas cifras.

Hasta octubre de 2025, estos son los países clasificados al Mundial United 2026: