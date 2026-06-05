Finales de la NBA: San Antonio Spurs vs. New York Knicks, hora y canal en Colombia del tercer juego

La batalla por la gloria en el baloncesto estadounidense no se detiene y la expectativa de los aficionados colombianos y sudamericanos está por las nubes. Tras dos intensos capítulos de fricción estratégica en Texas, las Finales de la NBA se preparan para trasladar sus emociones a un escenario emblemático en Nueva York.

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San Antonio Spurs vs. New York Knicks se vuelven a citar con realidades sumamente opuestas, pero con la misma necesidad de ajustar sus sistemas defensivos si quieren adueñarse de un tercer juego que históricamente suele definir las tendencias psicológicas de la serie. Será la ‘capital del mundo’ que vea el renacer o el definitivo choque físico de Victor Wembanyama.

Para la franquicia neoyorquina, este compromiso representa la gran oportunidad de empezar a sentenciar la serie ante su apasionado público, apalancada en el rigor colectivo y el gran momento de sus principales figuras perimetrales. En contraste, el cuadro texano viaja con la urgencia absoluta de recuperar terreno fuera de casa tras el 2-0 en contra, resultado que se consolidó en el AT&T Center.

Un paso en falso adicional podría dejarlos en una situación de jaque mate de la cual muy pocos equipos han logrado salir ilesos en la historia de la postemporada. Las pizarras de los entrenadores arderán en busca de neutralizar las virtudes del rival, con el factor Wembanyama de por medio.

Juegos Dos - Finales de la NBA Foto: Getty Images

Con el panorama totalmente abierto para una noche de emociones al límite, los aficionados en el país ya preparan sus pantallas. A continuación, le presentamos todos los detalles de programación, horarios y plataformas de transmisión oficial para seguir este partido, que se disputará en el Madison Square Garden.

Horario y dónde ver New York Knicks vs. San Antonio Spurs en Colombia

El tercer sorbo de la serie por el anillo de campeones se disputará el próximo lunes (festivo), 8 de junio de 2026. Agéndese desde ya con la información clave para que no se pierda ninguna jugada:

Hora en Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Canal de TV: ESPN

ESPN Streaming oficial: Disney+ / NBA League Pass

/ Escenario: Madison Square Garden (Nueva York)

Históricamente, remontar un inicio de 0-2 en contra en esta instancia es una misión casi imposible en la NBA, por lo que los Knicks viajan a casa con el viento a favor y la tranquilidad de haber hecho la tarea a la perfección en territorio hostil, mientras que San Antonio queda contra las cuerdas y sin margen de error.