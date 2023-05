Fuerte aguacero en Rionegro obligó a que se aplazara el partido entre Águilas Doradas y Deportivo Pasto

Este sábado 27 de mayo se enfrentaban Águilas Doradas y Deportivo Pasto por la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay de la Dimayor. Los dos equipos en busca de conseguir su primera victoria en la recta final del campeonato colombiano, ya que Águilas perdió en Barrancabermeja y Pasto empató en condición de local con Atlético Nacional.

El partido arrancó sobre las 6:00 de la tarde, se jugaron 18 minutos y debido a un fuerte aguacero tuvo que ser detenido por el árbitro del compromiso. Durante ese tiempo había un partido con mucho ritmo y llegadas en los dos arcos. Incluso, el central alcanzó a pitar un penalti a favor de Águilas Doradas, sin embargo, el VAR llamó al árbitro y este cambio de opinión por lo que no se cobró el ‘disparo’ desde los doce pasos.

El aguacero no paró en Rionegro y obligó a aplazar el partido. Foto: Twitter @JuanjoseMant - Foto: Foto: Twitter @JuanjoseMant

Inicialmente, se pensaba que el partido estaría detenido solo por 30 minutos, mientras bajaba la fuerte lluvia en Rionegro y podía reanudarse el compromiso. Pero esto no sucedió, ya que la lluvia cada vez estaba más fuerte y la cancha del estadio Alberto Grisales no mostraba las condiciones óptimas para jugar un partido de fútbol profesional.

Viendo que la lluvia no paraba y el partido no se podía jugar este sábado, se decidió la suspensión del compromiso y confirmar su aplazamiento para jugarlo en las primeras horas del domingo.

Con esta información oficial, el partido entre Águilas Doradas y Deportivo Pasto se reanudará desde los 18 minutos este domingo 28 de mayo a las 10:00 de la mañana en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

Águilas Doradas terminó en el primer puesto luego de las 20 fechas del todos contra todos. - Foto: DIMAYOR

Con esta confirmación la jornada de cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano de este domingo estará conformada por tres partidos. A las 10:00 de la mañana abrirán Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto con el partido aplazado. A las 6:05 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín jugarán Atlético Nacional y Alianza Petrolera. Finalmente, a las 8:10 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, se enfrentarán América e Independiente Medellín.

Millonarios y Alberto Gamero reciben mordaz crítica sobre su grandeza en el fútbol colombiano

En las últimas horas, se desató una nueva conversación acalorada en el canal Win Sports, allí todo surgió de la pregunta: ¿Millonarios es un equipo grande? Para la mayoría de los que en ese momento estaban en la mesa fue un rotundo ‘sí’, menos para el periodista de la ciudad de Medellín, Julián Céspedes, quien se fue contra corriente sobre lo dicho por sus compañeros.

El comunicador, que estaba conectado, sentenció sobre el actual proceso que “Gamero está haciendo ver a Millonarios como un equipo grande”, pero que no estaba de acuerdo con lo manifestado por lo demás colegas, pues “para ustedes lo que puede ser grande, para mí es pequeño”.

Alberto Gamero, Millonarios. - Foto: Dimayor

Indignados casi todos con lo que estaban escuchando, trataron de hacerle entender que lo dicho no tenía sentido alguno. Sin embargo, quien levantó la polémica explicó las razones por las que expuso su comentario: “Depende de qué es grandeza, para mí es un equipo que tiene dos Libertadores, que ha venido ganando títulos recientemente”.

Finalmente, para terminar de certificar lo que estaba diciendo, se defendió afirmando que Atlético Nacional y Once Caldas como los únicos clubes de Colombia en ganar Copa Libertadores, podrían ser catalogados como esos que estaban un nivel por encima de los demás: “Cada cual cataloga. Once Caldas tiene una Libertadores y es que eso no se gana todos los días”.

A pesar de que Céspedes trató de defenderse explicando lo que en principio había expuesto, sus compañeros calificaron de “tontería” su afirmación. Para concluir el programa, el relator Eduardo Luis no pudo seguir, fue tal su molestia y asombro por lo que escuchó minutos antes que pidió ir a un corte de comerciales.