Fuertes declaraciones contra Yerry Mina abren la puerta a su salida del Everton

Después de salvarse del descenso en la pasada Premier League, el Everton de Inglaterra empieza a evaluar el futuro de algunas piezas, de cara a la siguiente temporada, donde esperan levantar cabeza y ser protagonistas en los primeros puestos en lo local.

Allí aparece el defensor colombiano Yerry Mina, quien después de tener una campaña de altibajos por sus constantes lesiones, se destacó en los duelos que jugó con el cuadro toffee. El central colombiano solo disputó 13 partidos en la Premier League, saliendo 11 veces de titular y dos ingresó desde el banco de suplentes.

El colombiano fue figura en el duelo ante Chelsea. - Foto: AP

Ahora bien, esto no fue visto del todo bien por la prensa local, que en las últimas horas fulminó al cafetero, asegurando que su “tiempo en Everton ha terminado”, abriendo de esta manera la puerta a su salida.

“El momento de Mina ha terminado. Es un buen personaje y todo eso, pero no ha estado lo suficientemente disponible. Ese ha sido el problema, y ahora le quedan 12 meses. Si fuera yo, lo que veo ahora, lo vendería”, aseguró Kevin Campbell, comentarista de Sky Sports.

“Si fuera yo, lo que veo ahora, lo cobraría. Usted cobra y luego puede comenzar a obtener el dinero y dar forma a cómo se ve el futuro. Porque siendo realistas, Yerry Mina no va a estar mucho más tiempo en el Everton. Frank Lampard tiene que conseguir ese dinero y empezar a moldear el equipo a su gusto. Eso es seguro”, agregó el comunicador sentenciando el futuro del defensor.

Posiciones divididas

Hay diversas posiciones respecto al defensor y su futuro. La más reciente la ha puesto a la luz el exarquero de la Selección de Inglaterra, Paul Robinson, quien en conversación con Football Insider aseguró que Everton debe manejar con cautela las decisiones sobre Mina, porque a futuro podría costarle más caro de lo que imaginan.

“Everton tiene que tener cuidado con lo que hace. No tienen mucho margen de maniobra financieramente. No están en una buena posición con Financial Fair Play”, en primera medida hizo referencia a la capacidad económica del club en caso de querer suplir al colombiano.

Para el zaguero de la Selección Colombia tuvo palabras alentadoras, sin desconocer su mayor problema en su estadía por Inglaterra: “Yerry Mina es un jugador que valoro mucho. Sí, ha tenido sus problemas de lesiones, pero sigue siendo un jugador top”.

A su vez, cuestionó si realmente existe la posibilidad de suplir a Mina por alguien igual o mejor, rescatando que, para él, Yerry es buen jugador: “Para reemplazar a un jugador de la calidad de Yerry Mina, tendrías que gastar una tarifa significativa. ¿Cuánto dinero tiene realmente el Everton para trabajar este verano? Si fuera yo, extendería su contrato. Creo que el colombiano es un buen jugador”.

Cabe anotar que Mina, exjugador de Independiente Santa Fe, se pasó el año entre lesiones que lo alejaron de la titular de su equipo, el cual estuvo a punto de descender a segunda división, además del fracaso del jugador con la Selección Colombia que se quedó sin poder participar en el Mundial de Catar.

Todo esto ha hecho pensar a Mina en buscar nuevos aires en otro club y, al parecer, este estaría fuera de la Premier League de Inglaterra, ya que según Treize013, medio de comunicación de Francia, el futbolista colombiano estaría cerca de llegar al Olympique de Marsella.