Fútbol hoy: consulte la programación completa y canales para ver los torneos, este sábado 16 de agosto

Este sábado 16 de agosto estará lleno de fútbol. Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche.

Redacción Deportes
16 de agosto de 2025, 11:13 a. m.
Partidos del sábado 16 de agosto.
Regresan los torneos en Europa. | Foto: Getty Images

Algunas ligas en el ‘viejo continente’ ya dieron su inicio este fin de semana, sobre este sábado 16 de agosto el fútbol acaparará la atención y muchas pantallas a nivel mundial.

Entre algunos de los torneos que tendrán competencia se resaltan la Premier League, LaLiga de España y la Ligue 1 de Francia. Además de estas ligas en Europa, en el continente americano también habrá mucha acción.

Contexto: Liverpool no extraña a Luis Díaz: se mandó debut arrollador en Premier League

La MLS y la Liga BetPlay del segundo semestre del año tendrán partidos más que atractivos. Los que están cerca de los escenarios deportivos se pueden acercar a ellos y los que no, fácil desde TV pueden palpitar los juegos.

De la lista, a las 6:30 a.m., hora colombiana, se empezará a disfrutar del fútbol profesional. Y hasta las 8:30 p. m., también hora cafetera, se podrá gozar del deporte rey.

Contexto: Mastantuono “dejó a muchos con la boca abierta”: tildan de “extraño” lo que pasó en sede del Real Madrid

Programación de fútbol de este sábado 16 de agosto

  • 06:30: Premier League, Aston Villa vs. Newcastle | ESPN/Disney +
  • 09:00: Premier League, Brighton vs. Fulham | ESPN/Disney +
  • 09:00: Premier League, Sunderland vs. West Ham | Disney +
  • 09:00: Premier League, Tottenham vs. Burnley | Disney +
  • 11:30: Premier League, Wolves vs. Manchester City | Disney +
  • 10:00: Ligue 1, Lens vs. Lyon | ESPN/Disney +
  • 12:00: Ligue 1, Mónaco vs. Le Havre | Disney +
  • 12:30: LaLiga, Mallorca vs. Barcelona | ESPN/Disney +
  • 13:30: Supercopa de Alemania, Stuttgart vs. Bayern Múnich | ESPN/Disney+
  • 14:05: Ligue 1, Niza vs. Toulouse | Disney +
  • 14:30: LaLiga, Alavés vs. Levante | DSports
  • 14:30: LaLiga, Valencia vs. Real Sociedad | DSports
  • 15:00: Liga BetPlay, La Equidad vs. Llaneros FC | Win Sports/ Win Sports +
  • 17:15: Liga BetPlay, Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó | Win Sports/ Win Sports +
  • 18:30: MLS, Orlando City vs. Sporting KC | Apple TV
  • 18:30: MLS, Charlotte FC vs. Real Salt Lake | Apple TV
  • 18:30: MLS, Inter Miami vs. LA Galaxy | Apple TV
  • 18:30: MLS, Montreal vs. DC United | Apple TV
  • 18:30: MLS, NY Red Bulls vs. Philadelphia | Apple TV
  • 18:30: MLS, Toronto FC vs. Columbus Crew | Apple TV
  • 18:30: MLS, New England vs. LAFC | Apple TV
  • 19:30: MLS, Austin FC vs. FC Dallas | Apple TV
  • 19:30: MLS, Minnesota vs. Seattle | Apple TV
  • 19:30: MLS, Chicago Fire vs. St. Louis City | Apple TV
  • 19:30: Liga BetPlay, Atlético Nacional vs. Fortaleza | Win Sports +
  • 20:30: MLS, Colorado vs. Atlanta | Apple TV

