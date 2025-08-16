Deportes
Fútbol hoy: consulte la programación completa y canales para ver los torneos, este sábado 16 de agosto
Este sábado 16 de agosto estará lleno de fútbol. Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche.
Algunas ligas en el ‘viejo continente’ ya dieron su inicio este fin de semana, sobre este sábado 16 de agosto el fútbol acaparará la atención y muchas pantallas a nivel mundial.
Entre algunos de los torneos que tendrán competencia se resaltan la Premier League, LaLiga de España y la Ligue 1 de Francia. Además de estas ligas en Europa, en el continente americano también habrá mucha acción.
La MLS y la Liga BetPlay del segundo semestre del año tendrán partidos más que atractivos. Los que están cerca de los escenarios deportivos se pueden acercar a ellos y los que no, fácil desde TV pueden palpitar los juegos.
De la lista, a las 6:30 a.m., hora colombiana, se empezará a disfrutar del fútbol profesional. Y hasta las 8:30 p. m., también hora cafetera, se podrá gozar del deporte rey.
Programación de fútbol de este sábado 16 de agosto
- 06:30: Premier League, Aston Villa vs. Newcastle | ESPN/Disney +
- 09:00: Premier League, Brighton vs. Fulham | ESPN/Disney +
- 09:00: Premier League, Sunderland vs. West Ham | Disney +
- 09:00: Premier League, Tottenham vs. Burnley | Disney +
- 11:30: Premier League, Wolves vs. Manchester City | Disney +
- 10:00: Ligue 1, Lens vs. Lyon | ESPN/Disney +
- 12:00: Ligue 1, Mónaco vs. Le Havre | Disney +
- 12:30: LaLiga, Mallorca vs. Barcelona | ESPN/Disney +
- 13:30: Supercopa de Alemania, Stuttgart vs. Bayern Múnich | ESPN/Disney+
📌 𝗡𝗘𝗫𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛: Chance for a first trophy! 🏆— FC Bayern (@FCBayernEN) August 13, 2025
On Saturday, we play our first competitive game in the 2025 Franz Beckenbauer Supercup 💪#FCBayern #MiaSanMia | #Supercup #VfBFCB pic.twitter.com/VfoLqmLVE8
- 14:05: Ligue 1, Niza vs. Toulouse | Disney +
- 14:30: LaLiga, Alavés vs. Levante | DSports
- 14:30: LaLiga, Valencia vs. Real Sociedad | DSports
- 15:00: Liga BetPlay, La Equidad vs. Llaneros FC | Win Sports/ Win Sports +
- 17:15: Liga BetPlay, Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó | Win Sports/ Win Sports +
- 18:30: MLS, Orlando City vs. Sporting KC | Apple TV
- 18:30: MLS, Charlotte FC vs. Real Salt Lake | Apple TV
- 18:30: MLS, Inter Miami vs. LA Galaxy | Apple TV
- 18:30: MLS, Montreal vs. DC United | Apple TV
- 18:30: MLS, NY Red Bulls vs. Philadelphia | Apple TV
- 18:30: MLS, Toronto FC vs. Columbus Crew | Apple TV
- 18:30: MLS, New England vs. LAFC | Apple TV
- 19:30: MLS, Austin FC vs. FC Dallas | Apple TV
Can't wait for the weekend. ⏳— Major League Soccer (@MLS) August 14, 2025
Watch every game with #MLSSeasonPass on Apple TV: https://t.co/Pau6rQAX5s pic.twitter.com/ByRZEiqBeS
- 19:30: MLS, Minnesota vs. Seattle | Apple TV
- 19:30: MLS, Chicago Fire vs. St. Louis City | Apple TV
- 19:30: Liga BetPlay, Atlético Nacional vs. Fortaleza | Win Sports +
- 20:30: MLS, Colorado vs. Atlanta | Apple TV