Futbolista del Junior lanzó un categórico respaldo al ‘Bolillo’ Gómez: “Es excelente”

El Junior de Barranquilla todavía sigue sin la posibilidad de sumar de a tres en el segundo semestre. Los dirigidos por el ‘Bolillo’ Gómez, obligados a ser protagonistas en el actual certamen, han sembrado más decepciones que certezas. Más allá de no obtener los resultados, el equipo no parece jugar bien y se le podría coger la tarde para clasificarse en la recta final del año.

Se avecina un rival muy complicado en el fortín barranquillero en la fecha 5, nada menos que el Deportivo Pasto, en un escenario ideal para que el cuadro tiburón se reivindique con su público; sin embargo, la hinchada no aguantó más y hasta amenazó al ‘Bolillo’ con que debía irse del Junior. Un acto más que reprochable, pero que marca esa inconformidad en la era de Gómez.

Futbolista del Junior elogió a Hernán Darío Gómez

Uno de los recién llegados al plantel, José Enamorado, no dudó en respaldar este proceso liderado por su técnico y, sin duda alguna, le mandó un elogio de peso a su jefe. Estaría mal decir lo contrario, pero han sido palabras en contra de la masiva corriente de críticos en el proyecto de Junior.

“Excelente. De parte de él tengo todo el apoyo, desde que llegué me acogió. Siempre me brindó el apoyo. Dentro de la cancha ya toca demostrar”, señaló el extremo en dicha entrevista.

“Como yo lo veo, no es un esquema defensivo. Si nos ponemos a ver en los partidos el esquema, los jugadores que tiene Junior y las opciones de gol que genera por partido, no es un estilo defensivo. Lastimosamente no ha podido entrar, pero ya la idea, como te digo, hemos venido trabajando fuertemente para que el sábado podamos sacar una victoria de local”, complementó.