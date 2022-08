Futbolista dijo que se vendría caminando desde Europa por jugar en Millonarios

La apertura de una nueva ventana de pases en el fútbol colombiano para los jugadores libres abre el camino para que muchos equipos hagan un trabajo de repesca en busca de conseguir alguna pieza que potencialmente les falte y pueda encajar en los esquemas de cara al remate del campeonato, donde el primer objetivo es la clasificación a las finales.

Millonarios sin nombres rimbombantes, pero sí con un buen proceso bajo las órdenes de Alberto Gamero, marcha primero en la tabla de posiciones y con la firme ilusión que la estrella decembrina por fin brille en su escudo, para certificar un trabajo de varios semestre que se ha quedado ad portas del título.

Millonarios, el equipo con la nómina más cara de Colombia - Foto: Millonarios FC

Así las cosas, aunque el equipo azul marche bien, en las últimas horas se reveló por parte del programa radial El Vbar de Caracol, que un jugador que militaba en Hungría hasta hace algunos días había quedado libre y estaba en la órbita del conjunto bogotano. Se trata de Sebastián Herrera, con el que ya se han establecido conversaciones, teniendo la fortuna de que el atacante también ve con buenos ojos su llegada a Colombia.

En la conversación con el programa radial durante este viernes, el colombiano contó parte de su historia y su panorama actual: “Hace siete años salí de Colombia, salí a los 18-19 años a buscar el sueño de salir adelante y ser profesional y en Europa encontré la oportunidad. Llegué a Macedonia, ahí estuve 5 años, me dieron nacionalidad de Macedonia, o sea que puedo jugar para este país, que estuvo cerca de cumplirse ese sueño de Selección, pero no se dio. Luego salí para Hungría y ahora estoy esperando encontrar otra oportunidad y esperando seguir jugando”.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🎙️"Si fuera posible, me voy caminando desde Europa para estar en Millonarios": Sebastián Herrera en El Vbar Caracol



🎧Entrevista completa:https://t.co/aQ81vwKuls



📻Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/5FoYDQUSY9 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 12, 2022

Con una gran ilusión, Herrera dijo que reconoce el interés de Millonarios y vendría caminando a Colombia para firmar por los azules: “Sigo esperando, hasta el momento no se han dado las cosas, pero sí he hablado con mi empresario que está en Bogotá y es el que ha llevado el caso, no sé mucho del tema, pero sí he tenido comunicación con mi empresario. Cuando me hablaron de Millonarios, de una dije, ‘si es posible me voy caminando, es mi país, vuelvo donde sea’. Cuando me hablaron de Millonarios dije que sí de una, haga todo lo que tenga que hacer, estoy disponible para viajar cuando sea posible”.

Para concluir, se mostró consciente de lo que significa la institución para el FPC: “Mucho, tiene un gran significado Millonarios en Colombia, la hinchada es espectacular, veo cuando tengo tiempo, porque por la diferencia de hora a veces estoy dormido, pero me levanto y veo los partidos, si tengo la oportunidad los veo, y sé lo que significa Millonarios para toda Colombia. Solamente con Millonarios, ningún otro equipo colombiano he hablado”.

Programación Liga BetPlay (fecha 7)

Viernes 12 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Hora: 7:40 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

Sábado 13 de agosto

Cortuluá vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: 12 de octubre

Televisión: Win/Win+

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Domingo 14 de agosto

Jaguares FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

Águilas Doradas vs. Millonarios FC

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

Lunes 15 de agosto

Once Caldas DAF vs. Patriotas FC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win/Win+

La Equidad vs. América de Cali

Hora: 5:20 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Jueves 1 de septiembre

Atlético Nacional vs. Envigado FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Aplazado

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

Fecha y hora: Por definir

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+