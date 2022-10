“Futbolístico no es”: Alberto Gamero habla de frente sobre los problemas de Millonarios

Otro balde de agua fría le cayó a Millonarios en la recuperación del partido aplazado frente a Pereira por la fecha 16 de la Liga Betplay. El conjunto embajador, que sigue necesitando solo una victoria para clasificar, tropezó después de 20 juegos sin perder de local, encendiendo las alarmas de sus preocupados hinchas.

El gol de Leonardo Castro a los 36 minutos fue suficiente para que el cuadro ‘matecaña’ le complicara la noche a su rival. En el segundo tiempo, el técnico Alejandro Restrepo decidió cerrar su línea defensiva y aferrarse a la ventaja que habían conseguido con un juego más propositivo. Millonarios lo intentó y falló tantas opciones como pudo, factor que le jugó en contra y lo condenó a la derrota.

En total son seis partidos sin probar la miel de la victoria, una racha alarmante a solo días de iniciar los cuadrangulares y disputar la gran final de la Copa Betplay. Alberto Gamero, entrenador de los embajadores, respondió sobre el mal momento e intento buscar razones de la falta de gol.

“Yo te soy sincero, no sé qué está pasando”, inició el samario. “Si algo estoy muy seguro, es que futbolístico no es, lo tengo claro. Por muy mal que juguemos, por lo menos merecemos hacer un gol. Contra Patriotas fueron 18 remates, hoy 19… ¿37 remates en dos partidos y no hacer un gol? Futbolístico no es. En dos partidos nos llegaron dos veces, hay algo bueno”, advirtió.

Castro fue el autor del gol para el Pereira - Foto: Dimayor

A continuación, revelaría detalles de lo que hablaron en el vestuario antes de saltar al campo. “En charla dijimos que íbamos a encontrar un Pereira que nos iba a atacar, pero también nos iba a dejar espacios. No aprovechamos los espacios que nos dieron, no tuvimos esa claridad”, explicó.

Gamero se mostró tranquilo a pesar de la derrota y confía en que el equipo va a levantar tarde o temprano. “Nosotros nos vamos a meter. Tenemos equipo para meternos y estamos convencidos. También sé que vamos a pelear una final de Copa con dignidad. Igual, estamos de segundos, si hay algo que tengo que tener con este grupo es tranquilidad, queremos salir de este bache, teníamos un ahorrito y todavía no se ha acabado”, aseguró.

Pero para la afición no es suficiente ese ahorro, pues por momentos se lograron escuchar chiflidos y abucheos para los futbolistas y el cuerpo técnico. “Yo sé que el hincha está bravo. Y nosotros también estamos bravos porque queremos clasificar, pero no veo al equipo con la cabeza abajo, mucho menos yo”, dijo.

“Búsqueme un partido donde nosotros salgamos con la cabeza gacha de decir hoy nos pasaron por encima. No hay. Créame que no lo encuentro. Lo repito, a mi modo de ver, este bache no es futbolístico”, insistió.

“Entré al camerino y lo que escucho es que la figura fue Harlen Castillo (arquero rival). Eso les ayuda a tener la autoestima más arriba. A mi modo de ver, este bache no es un bache futbolístico. Nosotros hacemos a veces cosas muy buenas que por lo menos hoy no merecíamos perder por lo que hicimos en el segundo tiempo”, fueron las palabras con las que enmarcó nuevamente su opinión respecto al partido.

A su lado tuvo al defensor Andrés Llinás, que también resaltó lo hecho por Millonarios esta campaña, donde alcanzó estar casi medio campeonato en el liderato. “Un equipo que está peleando la final de Copa no necesita motivación, más motivación que disputar finales no necesitamos”, afirmó el bogotano.

El cuadro azul debe voltear rápidamente la página, pues este sábado tendrá que visitar al Deportes Tolima en Ibagué, otra oportunidad más de sellar la clasificación y alejar los fantasmas que lo atormentan camino a la recta definitiva de la temporada.