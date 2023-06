Futuro de James Rodríguez daría un giro sustancial y podría llegar a uno los equipos más populares del mundo

Desde hace un par de semanas, el futuro de James Rodríguez se ha convertido en una total incertidumbre de cara a lo que viene en la próxima temporada. Tras su salida de Olympiacos el pasado mes de abril, el volante ha sonado para llegar a varios equipos, pero nada se ha concretado.

Aunque América y Europa han sido los mercados más fuertes para hacerse con el colombiano, el Viejo Continente ha tomado la batuta en la carrera por el jugador. Según medios europeos, el volante cafetero ya tendría un acuerdo verbal para jugar con el Besiktas de Turquía, equipo que ha seguido sus pasos desde hace un tiempo.

Citando al medio turco Sabah, el reconocido portal de fichajes y estadísticas Transfermarkt publicó que James llegó al acuerdo con el club de ese país.”Besiktas ya tiene un acuerdo verbal con la estrella colombiana James Rodríguez”, dice este portal.

La información ha sido replicada por todos los medios turcos que dan a James como un ‘bombazo’ en el mercado de pases para la próxima temporada.

James Rodríguez anhela seguir en Europa. - Foto: Getty Images

Ahora bien, luego de este rumor que se quedó en veremos, en las últimas horas de este martes se conoció un nuevo equipo en el que podría llegar James. De acuerdo con medios en Brasil, el colombiano habría sido ofrecido a uno de los clubes más populares de este país, como Flamengo.

De acuerdo con lo informado por el portal FlaWeb, el actual campeón de la Copa Libertadores estaría interesado en hacerse con los servicios del ‘10′ y ya le habría ofrecido un contrato de 3,1 millones de dólares por año, lo que es igual a 9,5 por las tres temporadas que le ofrecería en un principio.

James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

¿Cuál es el deseo de James?

De acuerdo con sus declaraciones, que fueron trascendentes en el país, el deseo del volante estaría en Europa, pues aún no se siente listo de volver a este lado del planeta para mirar de reojo su retiro.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, afirmó el volante de la Selección Colombia en su momento.

De darse su llegada a Turquía, James podría disputar la liga local y torneo europeo, pues el Besiktas marcha en la tercera casilla de la liga, ubicación que da cupo a la Conference League, el tercer certamen más importante del continente.

Para acceder a la Champions League, este club ya no tiene ninguna posibilidad, pues a falta de dos jornadas, el Galatasaray, líder del torneo, se queda con este cupo.

James Rodríguez estuvo en Bogotá entrenando mientras abría su negocio 'Arrogante'. - Foto: FCF

Por lo pronto, el volante se ha mostrado muy activo en redes sociales compartiendo lo que son sus entrenamientos para volver a la élite. El colombiano ha mostrado distintos videos donde se puede observar que prepara algo para lo que viene en el próximo mercado de pases, que ha dado golpes con grandes jugadores.

Cabe anotar que el volante no fue convocado para los duelos de la Selección Colombia en este mes de junio, lo que hace que su espera se pueda alargar para volver a jugar un partido oficial.