Golazo de Dylan Borrero causó fuerte dolor en un defensa de Boyacá Chicó: lo dejó en el suelo

Este jueves, 6 de noviembre de 2025, América de Cali venció por 2-0 a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja. El compromiso fue válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay y dejó al día la competencia de cara a la jornada 19.

Uno de los momentos llamativos del partido fue gracias a Dylan Borrero al minuto 90+1′. El atacante escarlata recibió un balón desde la zona izquierda, comandó un contraataque letal y sentenció el 2-0 definitivo a favor de América.

Pero para que Dylan pudiera anotar, tuvo que deshacerse de la marca que le ejercía el defensa de Boyacá Chicó, Anyelo Saldaña. Borrero lo engañó, envió el balón por el costado de Saldaña, y este último se resbaló en el instante. Dicha situación hizo que se tirara al suelo mostrando amplios gestos de dolor.

¡DYLAN BORRERO ANOTA EL 2-0 DE AMÉRICA Y SELLA EL TRUNFO DEL 'ESCARLATA' EN TUNJA! #LALIGAxWIN 👹🔥⚽ pic.twitter.com/pN4pNyR2wf — Win Sports (@WinSportsTV) November 7, 2025

Lo cierto es que Dylan acabó celebrando por todo lo alto. Con esa victoria, América se metió en los ocho clasificados parciales y logró lo impensado: depender de sí mismo cuando aún faltan dos fechas antes de cuadrangulares, algo que parecía imposible tomando en cuenta que ocupó los últimos lugares de la tabla.

Video | No solo Dylan Borrero: José Cavadía anotó golazo para América de Cali

Desde el minuto 5 de partido, América ya le ganaba a Boyacá Chicó. Fue gracias a un violento remate de media distancia por parte de José Cavadía, que sacudió y marcó los hilos de lo que después sería el compromiso.

¡GOLAZO DE @AmericadeCali! Tremendo remate de José Cavadía y la 'Mecha' se hace sentir en Tunja. #LALIGAxWIN 👹⚽🔥🏆 pic.twitter.com/rBAsOo2pEj — Win Sports (@WinSportsTV) November 6, 2025

Los diablos rojos pueden afirmar que marcaron dos de los tantos más estéticos en lo que fue la jornada 18. Ahora, se concentran en hacer frente a los encuentros restantes, con el fin de pelear por la estrella 16.

Datos generales del partido

Marcador : Boyacá 0 - 2 América de Cali

: Boyacá 0 - 2 América de Cali Fecha : 6 de noviembre de 2025 (jornada 18 de Liga BetPlay)

: 6 de noviembre de 2025 (jornada 18 de Liga BetPlay) Estadio : La Independencia de Tunja

: La Independencia de Tunja Árbitro : Wilmar Montaño

: Wilmar Montaño Alineaciones:

Boyacá Chicó: Rogerio Caicedo; Arlen Banguero, Anyelo Saldana, Camilo Quiceno, José Ampudía; Frank Cortés, Kevin Londoño, Delio Ramírez, Johan Bocanegra, Estefano Arango, Michael Gómez. DT: Flabio Torres.

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Ómar Bertel; José Cavadía, Rafael Carrascal, Andrés Roa; Cristian Barrios, Tilman Palacios, Luis Ramos. DT: David González.

Próximos partidos de América de Cali