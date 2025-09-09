Haaland demoledor con cinco goles en Noruega por eliminatorias; videos son furor mundial

Para el balompié mundial lo hecho por Erling Haaland es una auténtica locura, digna de un ‘extraterrestre’ goleador que este martes sumó cuatro goles más, para alcanzar la cifra de 45 goles, en 43 partidos.

Ante Moldavia, por la jornada 6 de las eliminatorias europeas al Mundial 2026, quien hace parte del Manchester City se hizo sentir en los minutos 11, 36, 43, 52 y 83.

Fue una actuación estelar del delantero centro, quien sigue demostrando a sus 25 años que el poderío anotador no merma.

¿HAY PÓKER? ¡HAY PÓKER! Cuarto grito de Haaland para el 6-0 vs. Moldavia: suma 8 goles en 5 partidos de Eliminatorias y 47 en 45 partidos con Noruega. LOCURA.



Por esta vistosa actuación que tuvo ante su gente, los aplausos y ovación de los aficionados no se hicieron esperar en el estadio Ullevaal.

Además, en redes sociales los videos de los tantos fueron subidos con prontitud y, a la par, tuvieron miles de reacciones en todas las partes del mundo.

Esos últimos tantos marcados por el ariete noruego, le permiten seguir con gran continuidad de lo que ha sido una campaña brillante de ocho juegos marcando de manera consecutiva.

Últimos ocho juegos de Erling Haaland:

Cinco vs. Moldavia

Uno vs. Finlandia

Uno vs. Estonia

Uno vs. Italia

Uno vs. Israel

Uno vs. Moldavia

Dos vs. Kazajistán

Uno vs. Eslovenia

Sin acabarse el juego, Haaland aportó para que su nación pasease al rival con un resultado que, a falta de 10 minutos para finalizar, iba 9-1.

Además de eso, en términos personales, Erling pudo lograr lo que pocos, y fue puntuar 9.9 en el citado partido de Eliminatorias.

El pitazo final decretó uno de los resultados más demoledores de toda la historia del fútbol a nivel selecciones. 10-1 con cinco tantos de Haaland.

Datos clave de lo hecho por Haaland

MisterChip, estadígrafo español que lleva múltiples registros en el balompié europeo, ha destacado en X: “Erling Haaland es el primer noruego que logra un poker en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo”.

Adicional a esto, lo puso en un escalafón de jugadores donde, hasta la fecha, solo había tres más que lo habían logrado

“Es el cuarto poker de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2026″, anticipa el listado:

Almoez Ali (Catar) contra Afganistán

Mohamed Salah (Egipto) contra Yibuti

Fábio Lima (Emiratos Árabes Unidos) contra Catar

Eeling Haaland (Noruega) contra Moldavia.

Cristiano Ronaldo no se queda atrás

Con 40 años, CR7 demuestra que sigue de moda en el balompié del más alto nivel con el seleccionado de Portugal.

Este martes, también aportó a la victoria de los suyos ante Hungría por la fecha 6.

Fue un tanto de tiro penal al minuto 58, que le hizo aumentar sus cifras en la historia dorada que sigue escribiendo con los lusos.

Cristiano Ronaldo marcó gol para Portugal en Eliminatorias | Foto: Anadolu via AFP

Conforme a lo publicado por MisterChip, lo de Cristiano es algo “histórico”.

“Iguala al guatemalteco Carlos Ruiz como máximo goleador en toda la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo“, le resalta el ibérico al delantero del Al Nassr, de Arabia Saudita.