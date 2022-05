“Hay un 1 %”, Colombia se ilusiona con Catar tras escándalo de Ecuador

La permanencia de la Selección de Ecuador en el Mundial de Catar 2022 sigue siendo una incertidumbre después del pronunciamiento del máximo ente del fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), por el caso de Byron Castillo.

El anuncio se dio a tempranas horas del pasado miércoles, y en este se indicaba “abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura”, tras la acusación de la Federación de Chile por supuesta falsa nacionalidad. Este ente deportivo presentó ante la Fifa una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el “uso de certificado de nacimiento, falsa declaración de edad y nacionalidad” del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia.

En Colombia, aun así, no le den mucha importancia al tema, ya que creen que Ecuador ganó su cupo de manera legítima; sin embargo, existe la posibilidad de avanzar a Catar 2022, de acuerdo con el reglamento Fifa. En caso de que excluyan a los dirigidos por Gustavo Alfaro, se abriría, dependiendo de cómo apliquen el reglamento, que deja una par de alternativas.

Byron Castillo enfrentando a la Selección Argentina en un partido de Eliminatorias el pasado 29 de marzo. - Foto: AFP

Según lo informado en las últimas horas por el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, existe una mínima posibilidad para que la Tricolor avance a la cita orbital que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de este año.

“Colombia es institucionalista, respeta los logros deportivos y reconoce a Ecuador como clasificado a la Copa del Mundo, pero hay instancias legales”, contó el analista deportivo.

No obstante, Vélez fue preciso en aclarar que existen diferentes caminos en caso que la Fifa se pronuncie contra este hecho. “Si mañana castigan a Ecuador, no significa que le otorguen los puntos a Chile; tiene que haber dos demandas diferentes. La primera, el cuestionamiento a Ecuador por la alineación ilegal de un jugador y la otra, que sí tiene términos, es reclamar los puntos. Parece ser que esa demanda (puntos) no fue presentada por Chile. Hay términos para pedir puntos”, aseguró.

El periodista, además, manifestó que en caso de quitarle los puntos a Ecuador, estos no serían otorgados tan fácil a cualquier selección. “Hay dos episodios: la quita de puntos si considera la Fifa que Ecuador falló, pero no se los asignan automáticamente a Chile. Si Chile no demandó y no pidió o reclamó los puntos dentro de los términos que dice el reglamento –48 horas después del partido– se quitan los puntos, pero no se otorgan porque no hay reclamación en los términos legales”.

Ante este escenario, la Selección Colombia entraría en acción y es ahí donde surge la remota posibilidad de estar en el Mundial que se celebrará en Oriente Medio. “Colombia no ha reclamado ni reclamará nada, admite que está eliminada, pero tiene que esperar el fallo judicial. Una vez se conozca el fallo, se tomará una determinación. No es una falsa expectativa ni nada. Si le quitan los puntos a Ecuador hay muchas vías para reemplazarlo. Y alguna de esas vías, con 1 % de posibilidad, podría caerle a Colombia”, indicó.

Esto dice el reglamento

Según el Código Disciplinario de la Fifa, en su artículo 21, el cual habla sobre la falsificación de documentos, se argumenta que “se podrá responsabilizar a las federaciones o a los clubes de la falsificación de documentos cometida por sus oficiales y/o jugadores”.

A continuación de esto, en el artículo 22 se establece que “en caso de que un jugador participe en una competición sin ser convocable, los órganos judiciales de la Fifa, velando por la integridad de la competición en cuestión, podrán imponer medidas disciplinarias, incluida la derrota por retirada o renuncia, o excluir al club o a la federación de otra competición, según lo estimen oportuno”.

En ese orden de ideas, no existe una sola posibilidad de que una selección en particular deba quedarse con el cupo directo. Si la Fifa aplica las normas, la nación que iría directamente sería Perú, al ser la que le sigue en la tabla, mientras que Colombia iría al repechaje.