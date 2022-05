“Ya sabía”: destapan viejas declaraciones de Byron Castillo sobre su nacionalidad

Los fanáticos del fútbol sudamericano se encuentra expectantes de la investigación que adelanta la Fifa en contra de Byron Castillo y la presunta inscripción irregular por parte de la selección ecuatoriana para las Eliminatorias de Catar 2022. Chile, en cabeza de su federación nacional (ANFP), exige que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro sea descalificado y ellos tomen el cupo para la próxima cita orbital que se disputará este año del 21 de noviembre al 18 de diciembre en medio oriente.

Aunque hay indicios que señalan que Castillo habría nacido en Colombia y no en Ecuador, como estipulan los documentos entregados a Conmebol, la Federación de ese país (FEF) asegura que todos los papeles están en orden y no procede un castigo como una descalificación del campeonato del mundo si es que el jugador hubiera mentido en su nacionalidad, a razón que no tenían conocimiento de estos hechos.

Byron Castillo enfrentando a la Selección Argentina en un partido de eliminatorias el pasado 29 de marzo - Foto: AFP

“La Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Fifa, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura. Asimismo, el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ocho partidos de clasificación”, explica la Fifa en su comunicado emitido el pasado miércoles.

La FEF ha intentado salir del paso indicando que, en caso de una sanción, esta debería ir dirigida al futbolista y no a la selección mayor, sin embargo, el pedido de Chile es que los ecuatorianos queden eliminados a pesar de haber conseguido la clasificación sobre el campo de juego como cuarto de las Eliminatorias detrás de Brasil, Argentina y Uruguay.

Ya había tocado el tema

El lateral, que milita en el Barcelona de Guayaquil, defendió en ocho partidos de la eliminatoria a Ecuador, en los que conquistó 14 puntos. Castillo jugó para Ecuador en los empates ante Argentina (1-1) y Chile (0-0), en las victorias frente a Venezuela (1-0), Chile (2-0), Bolivia (3-0) y Paraguay (2-0) y en las derrotas frente al seleccionado guaraní (3-1) y Uruguay (1-0).

En caso de que perdiera los puntos logrados en dichos encuentros, Ecuador, que terminó el clasificatorio en puestos de clasificación directa con 26 puntos, caería al último escalón con 12 unidades detrás de Venezuela, una total debacle para el fútbol del país vecino.

Lo más extraño del caso es que las dudas sobre la nacionalidad de Byron Castillo ya eran cuestión de polémica en la liga ecuatoriana desde hace unos años e incluso el jugador se refirió al respecto en 2018, en unas declaraciones para el canal de YouTube de En la Cancha con Majo. “No me molesta y la verdad no me gusta hablar de eso porque ya es cosa del pasado, pero no me molesta en nada”, declaró el jugador al respecto de su lugar de nacimiento, que fue puesto en duda tanto en las divisiones menores como en el torneo local.

“Sabía que en cualquier momento iba a salir eso, que iban a decir cosas que no eran. Pero eso no afectó en mi carrera. Decaí un poco, en realidad, pero hubo mucha gente que estuvo apoyándome, hablando conmigo y diciéndome que siguiera. Y salí adelante y ahora estoy para triunfar”, agregó.

A pesar de toda la suspicacia en su entorno, Barcelona lo apoyó y le dio la posibilidad de resolver su situación que, de acuerdo a los medios ecuatorianos, se solucionó en septiembre 2021 cuando la justicia dictaminó su condición de ciudadano, punto de quiebre para empezar a ser convocado por Alfaro para la selección de mayores.