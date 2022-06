Herrera reveló cuál es su mayor anhelo tras ser campeón con Atlético Nacional

Atlético Nacional levantó el domingo su título número 17 de liga colombiana, el cual obtuvo al superar en el marcador global al Deportes Tolima. La ida en el Atanasio Girardot terminó 3-1 a favor de los verdolagas, mientras que la vuelta en el Manuel Murillo Toro finalizó 2-1 con triunfo del cuadro pijao.

Con el marcador global 3-4, el cuadro antioqueño pudo consagrarse campeón después de cinco años. Además de los protagonistas que hubo en el campo de juego, como Jarlan Barrera que marcó el gol del título, hay un hombre que salió desde la sombra para llevar a Nacional a lo más alto del FPC.

Se trata de Hernán Darío Herrera, quien en marzo tomó las riendas del equipo como técnico interino tras la salida de Alejandro Restrepo. Sin mucha bulla, pero con mucho trabajo, este exfutbolista verdolaga, campeón en 1976 y 1981, consiguió callar muchas bocas para quedarse con el lugar que merece, el de entrenador de Atlético Nacional.

31 TÍTULOS



¡CADA VEZ MÁS CAMPEÓN! pic.twitter.com/phUegGjiY4 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2022

“Yo hago parte de la institución, estoy vinculado a las divisiones menores, pero entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días”, expresó en conversación con El Colombiano.

Además, en esa conversación con el medio antioqueño dejó claro que tiene un objetivo trazado al decir que para él dirigir la Copa Libertadores ”es una ilusión grande”. Cabe recordar que Nacional consiguió cupo directo a la fase de grupos de la próxima edición del certamen internacional al ser campeón de la Liga BetPlay I-2022.

“Dios quiera que se me cumpla y tenga la oportunidad. Eso no depende de mí, yo estoy dispuesto a seguir luchando por Nacional desde el lugar que me toque. Si sigo en esta posición sería maravilloso, pero ya depende de lo que digan los directivos de Atlético Nacional”, agregó.

Y para que quede claro su mensaje a los directivos de la institución verdolaga, El Arriero Herrera expresó que quiere “tratar de dirigir a este grupo en la Copa Libertadores”. “En realidad ese es mi próximo anhelo”, sentenció.

El apoyo de Gio Moreno

Luego de finalizar el encuentro, varios jugadores atendieron a los medios de comunicación, entre ellos el volante Giovanni Moreno. Este aprovechó para ratificar al técnico Hernán Darío Herrera en el cargo y solicitar mejores condiciones laborales para el adiestrador.

“Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó. Yo le decía antes del partido. Esto se lo ganó a pulso, esperemos que siga con nosotros y se lo reconozcan, porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo acá, sufriendo y viniendo desde abajo”, indicó Moreno.

Además, agregó que “muchos no saben la historia de él porque no le gusta hablar de eso. Lo mandaron a caminar por allá a la Plaza Botero y me alegro por él, porque se lo merece por la situación que vivió. Se merece que lo dejen trabajar y que le paguen lo que se debe de ganar”.

Por lo pronto, medios de la capital de Antioquia han informado que Hernán Darío Herrera seguirá en Atlético Nacional, por lo menos hasta diciembre. Dependiendo de lo que suceda en el segundo semestre, tomarán una decisión sobre su continuidad para el próximo año.