Juan Guillermo Cuadrado envió un video que ilusiona a los hinchas del Medellín

El jugador de la Juventus y la Selección Colombia no olvida sus raíces en el Poderoso.

Independiente Medellín está a punto de iniciar una nueva era con el regreso de un ídolo del arco, pero esta vez para tomar las riendas del banquillo. David González fue el elegido de la junta directiva para asumir el cargo que hace unos días había quedado desierto por la inesperada salida de Julio Comesaña.

El exportero estará acompañado en su cuerpo técnico por los asistentes Alexander Becerra y Christian Morales, además de su preparador físico David Zuleta y el entrenador de arqueros Didier Muñoz.

La noticia ha caído de perlas para los hinchas del DIM que depositan ahora su confianza en el que tantas veces los salvó bajo los tres palos. Sin embargo, las dudas nunca sobran al ser su primera experiencia como técnico en propiedad, algo que siempre tiene un valor añadido por el camino que deben cruzar muchos antes de llegar a un equipo como el Poderoso.

De todas formas, González ha recibido el espaldarazo de los directivos, un gran sector de la afición y también de uno de los símbolos del DIM en este siglo. Juan Guillermo Cuadrado, a través del periodista Juan Felipe Cadavid, le dio la bendición al nuevo entrenador del conjunto antioqueño.

“Panita, ¿cómo estamos? Un gran abrazo, felicitaciones hermano”, arranca el mensaje del jugador de la Juventus con la inconfundible sonrisa que lleva tanto tiempo en la élite del fútbol colombiano e internacional. “Que Dios te dé la sabiduría y la bendición de conducir al Poderoso, el equipo que tanto amas”, agregó.

Cuadrado le hizo una petición expresa al nuevo DT, que además anima a pensar en que pronto podría llegar a tomar la decisión de regresar al Medellín para un último baile. “Espero que empieces a entrenar desde mañana (miércoles) para yo ir a entrenar antes de irme. Bendiciones”, remató el nacido en Necoclí.

Mensaje de ídolo a ídolo pic.twitter.com/Lu0hmvsBPs — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) June 29, 2022

El equipo por encima de todo

Horas después de su nombramiento como nuevo técnico en propiedad, David González habló de sus aspiraciones y lo que representa personalmente dirigir al equipo de sus amores. “Es una sensación muy linda”, indicó el exfutbolista.

“Poner el equipo por encima de todo” será el gran emblema de su trabajo al frente del DIM, en búsqueda del título liguero que les ha sido esquivo en los últimos años. “El objetivo máximo de este equipo siempre sea figurar, agradar a su hinchada, que siga siendo el equipo del pueblo”, apuntó.

González admitió que tiene “muchas ganas de empezar a trabajar” con los compañeros que conoce desde hace muchos años y en los que ahora confía para lograr devolver la confianza de la directiva con resultados. “Todas las señales nos llevaron a que ocurriera esto. No he dirigido anteriormente, pero la preparación existe. Desde mucho antes de terminar mi carrera como jugador ya me estaba preparando”, respondió.

Además, comentó que junto a su cuerpo técnico ya vienen trabajando “hace tres o cuatro años”, por lo que se sienten preparados para asumir este reto de la mejor manera posible. “Siento que lo principal en este momento es la empatía que se puede generar. El equipo debe empezar a tener una identidad, a ser reconocido por algo”, remarcó.

González acepta que su sueño era dirigir al Poderoso algún día, pero ahora considera que “los sueños se van renovando cada día” y de ahora en adelante lo que tiene en mente “es levantar trofeos”, lo que la gente pide a gritos desde hace tiempo. “Si nos levantamos todos los días con la intención y el deseo de cumplir algo, es el motor principal para llevar a cabo estas cosas”, agregó.

“Lo que vamos a hacer aquí es tratar de enamorar al hincha del Medellín, que se sienta identificado y elimine ese paradigma de que todo lo de nosotros es sufrido”, culminó en declaraciones para la cuenta oficial del equipo.