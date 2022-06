Atlético Nacional, el campeón del fútbol colombiano, sufre sensible baja tras el título

La gloria regresó al Atlético Nacional tras ocho campeonatos de la primera división sin poder alcanzarla; casi cinco años de sequía que se acabaron el pasado domingo –26 de julio–, luego de que Jarlan Barrera anotara en el último minuto del juego de vuelta, tanto que desequilibró la serie a favor de los verdes, obteniendo el título ante Deportes Tolima, cuadro que había sido su verdugo en los últimos años.

Tras la consagración, los jugadores de la plantilla salieron a un corto período de descanso, pues en la segunda semana de julio tendrán que volver a competir de manera oficial en la Liga BetPlay 2022-II, buscando un nuevo campeón o revalidando los verdes un bicampeonato en el fútbol colombiano.

Aunque se esperaba que la nómina campeona se mantuviera, ya tuvo su primera baja. Se trata del defensor central Felipe Aguilar, que se despide del club tras acabar un préstamo otorgado por el Atlético Paranaense, dueño de sus derechos deportivos para enrutar su camino hacia el fútbol de Argentina, más específicamente a Lanús, donde llega a préstamo por un año, viaje que se dará este miércoles 29 de junio, según conoció SEMANA.

“Yo pienso que no hay mejor manera de despedirse del equipo de tus amores que siendo campeón. Hace un año llegaba con el anhelo y la ilusión de conseguir títulos con esta institución y así fue. Quiero agradecer primero a Dios, al presidente Emilio Gutiérrez, a Alejandro Restrepo, a Francisco Nájera y a la junta directiva de Atlético Nacional por brindarme la oportunidad de regresar nuevamente; así como al staff, jugadores y todo el personal que trabaja para el club”, publicó el jugador en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, agregó: “Cada vez que tuve la oportunidad de competir, di la vida por estos colores y no me ahorré el más mínimo esfuerzo, por eso me voy feliz, porque sé lo que es jugar para esta institución, en la cual me sentí siempre en casa. Por último, pero no menos importante, a toda la hinchada verdolaga por su apoyo, qué lindo es sentirse querido y valorado, vibrar en la misma sintonía y ser coreado por la afición, de todo corazón un Dios les pague. ¡Hasta pronto, los verdes!”.

El título en dos jugadas

Los antioqueños se alzaron con su estrella número 17 en la historia del fútbol colombiano, quedando como el ‘rey’, dado que sacaron dos títulos de ventaja a Millonarios y América, respectivamente.

El primero de ellos se dio sobre el inicio de la segunda mitad, cuando el golero Kevin Mier, máxima figura del encuentro, atajó el penal al volante Daniel Cataño, hombre que terminó siendo expulsado por el juez Andrés Rojas tras una falta sobre el golero rival.

Los 'verdolagas' consiguieron su título 17 en la historia. - Foto: DIMAYOR

Con un hombre de más, Nacional inclinó las acciones a su favor, incluso tuvo la opción de marcar, pero el VAR anuló una acción de Dorlan Pabón que había terminado en gol.

El otro momento clave del juego se dio sobre el último suspiro, gracias a la anotación de Jarlan Barrera, quien anticipó un centro de costado ante los espigados defensores del Tolima y así marcó el único tanto, pero definitivo, para darle el título a su equipo.

Últimos campeones del fútbol colombiano (2012-2022)