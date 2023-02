Hijo de Ronaldinho, muy cerca de seguir el legado de su padre en el Barcelona

En el fútbol muchas veces se ven las dinastías como los Zidane o los Maldini, familias que contaron con ídolos como Zinedine y Paolo, quienes ahora siguen las carreras de sus hijos. Otro ejemplo es David Beckham, quien ha apoyado la carrera de su hijo Romeo, que este mercado de fichajes pasó al Brentford de Inglaterra.

En Suramérica, también hay casos como los de estos jugadores europeos. Algunos de estos son los de Diego ‘El Cholo’ Simeone, con sus hijos Giovanni y Gianluca: el primero brillando actualmente en el Napoli de Italia y el otro probando suerte en el Xerez Deportivo de España.

En Colombia, por su parte, algunos padres e hijos que han sido futbolistas profesionales son Juan Pablo Ángel y Tomás Ángel, Adolfo ‘El Tren’ Valencia y José Valencia, Freddy Rincón y Sebastián Rincón.

Tomás Ángel quedó por fuera de la Selección Colombia sub-20 para el Sudamericano. - Foto: Instagram: @tomas_angel9

Así se repiten varias dinastías en el fútbol y otros que van naciendo con paso del tiempo, como la que podría conformar Ronaldinho, quien es uno de los exfutbolistas más queridos en el mundo porque siempre ofreció espectáculo en sus partidos. Por esa gran carrera, el medio Mundo Deportivo le entregó un premio en la Gran Gala que hace cada año.

‘Dinho’ recibió en España el Trofeo Leyenda, galardón que fue entregado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien estuvo acompañado de Sandro Rossell, expresidente del conjunto blaugrana.

Joan Laporta y Ronaldinho. - Foto: Getty Images/Xavi Torrent

Después del evento, el campeón del mundo con Brasil en el Mundial de 2022 reveló que su hijo tendrá la oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona, equipo en el que jugó entre 2003 y 2008. En su paso por el conjunto catalán dejó un gran legado, al ganar dos ligas españolas, dos Supercopas y una Champions League.

Ahora, João Mendes de Assis Moreira buscará ser protagonista en el equipo que su padre supo brillar para convertirse en ídolo. Inicialmente, su camino en el cuadro blaugrana será en las divisiones menores, en el equipo B, y espera alcanzar un cupo en el club de primera división.

“Nunca estoy fuera del club. El Barcelona es parte de mi vida. Donde voy llevo al Barcelona conmigo. Con la llegada de mi hijo al Barça estaré más presente”, reveló Ronaldinho en conversación con la emisora RAC-1.

La llegada del delantero, de 17 años, al Barcelona se dio tras estar a prueba y recibir el aval del entrenador João Mendes. Fruto de la relación de Ronaldinho con la bailarina Janaína Natielle Mendes, en la temporada pasada el joven estuvo con el equipo sub-17 de Cruzeiro, del cual salió como agente libre para ir en búsqueda de una nueva aventura.

Según explica el diario AS, “João Mendes de Assis Moreira es delantero centro (zurdo) y cuenta con la ventaja de tener pasaporte español. Su carrera es una incógnita, ya que, casi con 18 años, no ha terminado aún de romper y no ha pasado por inferiores aún de la selección brasileña”.

Ronaldinho fue el primer maestro de Messi en el Barcelona. - Foto: Getty Images

Esta joven promesa es representada por su tío Roberto de Assis, hermano de Ronaldinho, que también jugó al fútbol y fue su agente. “No hace falta recordar la buena relación que une a Ronaldinho con Joan Laporta, el presidente que lo fichó como bandera de su primer proyecto y el jugador que devolvió a la cima al club azulgrana”, agrega el medio español.