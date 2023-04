Hinchas de Atlético Nacional reciben cruda advertencia por parte de la Alcaldía: “es probable que no haya partidos en un año”

En vilo, así ha estado la situación en Medellín luego que Atlético Nacional tuviera que salir de la ciudad para disputar su duelo de Copa Libertadores ante Melgar de Perú. Todo esto, debido a los hechos violentos que se presentaron el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot, cuando la barra popular de Los del Sur intentarán invadir el terreno de juego y de paso enfrentarse con la Policía y Esmad.

Con palos, extintores y otros objetos contundentes, los fanáticos verdolagas se enfrentaron con las autoridades que hicieron de todo para que no se terminara en una tragedia mayor.

Gracias a este bochornoso episodio, el partido de ese momento, entre Nacional y América de Cali, se tuvo que suspender de manera indefinida, ya que no había garantías de seguridad para su desarrollo.

Momento en el que integrantes de la barra Los del Sur se enfrentan a la Fuerza Pública. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Ahora bien, luego de varias horas, tanto líderes de esta barra, como la Alcaldía de Medellín, se reunieron en las últimas horas para llegar a acuerdos y poder llevar la fiesta del fútbol en paz.

Sin embargo, desde la Alcaldía, en cabeza de Óscar Hurtado, se aseguró que desde su administración no se dará el brazo a torcer y no habilitará el estadio para los juegos de Nacional en Medellín. “Hasta que no haya acuerdo, no va a haber fútbol. Eso nos puede tomar una semana, un mes”, apuntó en principio en charla con Caracol.

Luego de estas declaraciones, Hurtado lanzó dura advertencia y aseguró que la suspensión podría ser hasta más tiempo. “O es probable que en un año no haya partidos de Nacional como local en la ciudad de Medellín”, agregó.

Sobre las 7 de la noche el estadio ya estaba completamente vacío. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Para concluir, Hurtado aseguró que hasta que no haya un acuerdo entre las partes involucradas no se habilitará el escenario. “Si las partes no se ponen de acuerdo, nosotros no somos capaces de garantizar la seguridad. La norma dice que la seguridad es compartida y no la pueden dejar solo al cargo de la Alcaldía”.

Los del Sur se pronuncian

La decisión de sacar a Nacional de Medellín para este partido de Libertadores provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales. Incluso, varios periodistas indicaron que los directivos del club estarían dispuestos a que el equipo siga jugando fuera del Atanasio y no ceder a los supuestos chantajes de la mencionada barra.

Uno de los primeros en pronunciarse con respecto a este tema fue Alejandro Pino, quien enfatizó que esa posible determinación de los dirigentes afectará gravemente la economía del conjunto verde.

“Atlético Nacional está dispuesto a darse la pela económica de no jugar un tiempo en Medellín, respondiéndoles a sus abonados y ofreciéndoles futuros beneficios, si con eso pone fin a lo que ellos consideran la extorsión de los líderes de Los del Sur. ¿Quién va a ceder primero?”, precisó el comunicador.

Los del Sur, por su parte, no dejaron pasar por alto el comunicado de Atlético Nacional y las declaraciones del reconocido comentarista, mostrándose una vez más bastante desafiantes y aseguró que no hay ninguna prueba de dichas “extorsiones”.

“Periodismo serio es exigirle a Nacional que demuestre la extorsión a la que se refiere. Lo ocurrido el domingo es lamentable, no debió ocurrir, lo rechazamos y nos duele, pero violencia también es mentir desde los micrófonos”, expresó en Twitter.