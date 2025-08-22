Deportivo Pereira no volverá a jugar en el Hernán Ramírez Villegas por lo que resta del campeonato. Su nueva casa será el Estadio Centenario de Armenia, que ha recibido a varios equipos del fútbol colombiano en los últimos años.

De momento son cinco partidos en total los que se jugarán en territorio quindiano: vs. Llaneros, vs. Unión Magdalena, vs. Millonarios, vs. Águilas Doradas y vs. Independiente Medellín.

La restricción para usar el estadio de Pereira estaba programada para iniciar el 30 de agosto, sin embargo, la dirigencia está haciendo gestiones para poder jugar allí el compromiso de la próxima semana ante Atlético Bucaramanga.

Si eso no se consigue, su despedida temporal del Estadio Hernán Ramírez Villegas será a mitad de semana enfrentando a Real Cundinamarca por los octavos de final de la Copa Betplay 2025.

Estadio Hernán Ramírez Villegas. | Foto: Sebastián Vallejo

¿Por qué el Pereira jugará en otra ciudad?

La razón de este desplazamiento es que se harán adecuaciones en la pista atlética y otros sectores del escenario para recibir los Juegos Nacionales Juveniles en el mes de noviembre.

Los principales perjudicados por esta situación son los hinchas del Pereira, que ahora tendrán que viajar a otra ciudad para poder ver al equipo de sus amores.

El conjunto matecaña tiene serias aspiraciones de clasificar los cuadrangulares semifinales, lo que significaría otro problema para la alcaldía.

Por lo pronto, el cuerpo técnico de Rafael Dudamel espera cautivar la atención de los hinchas y dar argumentos suficientes para que los acompañen en la capital del Quindío.

Pereira marcha en la octava posición del campeonato con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Su último triunfo fue el pasado jueves, 14 de agosto, contra el América de Cali en condición de local. Ese día se impusieron ante un conjunto escarlata que presentó nómina mixta pensando en el choque de Copa Sudamericana contra Fluminense.

Pereira ha jugado cuatro partidos como local en este torneo y no conoce la derrota: primero empató contra Santa Fe (2-2), luego venció a Atlético Nacional (2-1), le ganó el clásico a Once Caldas (2-1) y sumó otros tres puntos contra América (2-1).

El reto en la Copa Betplay continúa 🔜❤️‍🔥



👉🏼⚔️ Nuestro próximo rival @RealCundi pic.twitter.com/yinkqNJHLn — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 19, 2025

Los hinchas temen que este cambio de ciudad influya en el rendimiento del equipo, que viene en alza bajo las órdenes de Dudamel.

En su nómina cuentan con el liderazgo de Carlos Darwin Quintero, aunque hay otras figuras de renombre como Juan David Ríos, Walmer Pacheco, Yesus Cabrera y el arquero argentino Salvador Ichazo.

El semestre pasado se quedaron por fuera de las finales, algo que no quieren repetir en este campeonato.

Dudamel ya ha dado sorpresas en el fútbol colombiano con equipos de bajo perfil y eso es lo que quiere lograr este año con los colores del elenco matecaña.