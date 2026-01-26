Deportes

Hora y canal para ver Real Madrid vs. Benfica: duelo decisivo por Champions League

Se viene la última fecha de la fase de liga en la Champions League 2025-2026, y Real Madrid actuará de visita ante Benfica.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de enero de 2026, 2:19 a. m.
Real Madrid vs. Benfica por Champions League.
Real Madrid vs. Benfica por Champions League. Foto: Getty Images

Benfica recibe al Real Madrid, este miércoles 28 de enero de 2026, por la octava y última fecha de la fase de liga en la Champions League. El duelo será a partir de las 3:00 p.m. de Colombia (8:00 p.m. de Portugal) y podrá verse en el canal ESPN y Disney+ Premium.

Cabe recordar que en Benfica no estará el colombiano Richard Ríos, quien se recupera de una lesión que detallan como luxación anterior traumática del hombro derecho.

Richard Rios of SL Benfica looks on during the Allianz Cup semi-finals match between SL Benfica and SC Braga at Estadio Dr. Magalhaes Pessoa in Leiria, Portugal, on January 7, 2026. (Photo by Rodrigo Moreira/NurPhoto) (Photo by Rodrigo Moreira / NurPhoto via AFP)
Richard Ríos no jugará con Benfica ante Real Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

Tabla de posiciones en Champions League previo al duelo Benfica vs. Real Madrid

Cabe recordar que en esta fase de liga de la Champions League, son ocho los que clasifican directo a octavos de final. Luego, de la casilla 9 a la 24, entran a la zona de playoffs y quienes venzan allí, clasificarán contra los ocho mejores ya instalados.

De momento, los ocho clasificados directos a octavos de final son: Arsenal, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea.

Real Madrid vs. Benfica por Champions League.

