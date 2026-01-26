Hora y canal para ver Real Madrid vs. Benfica: duelo decisivo por Champions League

Benfica recibe al Real Madrid, este miércoles 28 de enero de 2026, por la octava y última fecha de la fase de liga en la Champions League. El duelo será a partir de las 3:00 p.m. de Colombia (8:00 p.m. de Portugal) y podrá verse en el canal ESPN y Disney+ Premium.

Cabe recordar que en Benfica no estará el colombiano Richard Ríos, quien se recupera de una lesión que detallan como luxación anterior traumática del hombro derecho.

Richard Ríos no jugará con Benfica ante Real Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

Tabla de posiciones en Champions League previo al duelo Benfica vs. Real Madrid

Cabe recordar que en esta fase de liga de la Champions League, son ocho los que clasifican directo a octavos de final. Luego, de la casilla 9 a la 24, entran a la zona de playoffs y quienes venzan allí, clasificarán contra los ocho mejores ya instalados.

De momento, los ocho clasificados directos a octavos de final son: Arsenal, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea.

Previa

Real Madrid es el que se encuentra mejor colocado entre los equipos españoles para meterse, por primera vez desde que se instauró el nuevo formato, entre los ocho mejores de la fase liga después de haber pasado la pasada campaña por la penitencia de un duro playoff ante el Manchester City inglés.

A los de Álvaro Arbeloa les basta con conseguir la victoria en Lisboa ante el Benfica portugués de Jose Mourinho, que con 8 puntos se juega sus opciones, lo que además les garantizaría como mínimo la tercera plaza y jugar en el Bernabéu también la vuelta de unos hipotéticos cuartos de final.

Mourinho y Arbeloa se reencuentran: el luso dirigió al español en Real Madrid. Foto: Getty Images

Del mismo modo, un empate en Da Luz prácticamente sería, casi con seguridad, suficiente. Y es que, con un punto, sumaría 16 unidades, una cifra a la que ocho equipos perseguidores pueden acceder, y un ‘golaveraje’ favorable de +11, muy superior al de equipos como Atalanta (+1), Atlético (+3), Manchester City (+4), Sporting de Portugal (+5), FC Barcelona (+5) o Chelsea (+6), por lo que todos ellos deberían conseguir goleadas para superar al 15 veces campeón de Europa. Tampoco puede relajarse porque en caso de derrota podría irse a los playoffs si no le acompañan otros marcadores.

*Con información de Europa Press