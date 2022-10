“Huele fétido”: Iván Mejía no se guarda nada tras polémicas arbitrales en la Liga colombiana

Este fin de semana, la liga colombiana disputó la penúltima jornada del todos contra todos, dejando todas las emociones a flor de piel para la última, la cual se disputará el próximo domingo 30 de octubre. Tras los diez juegos de la jornada 19, un solo equipo cuenta con la clasificación asegurada a los cuadrangulares finales, mientras que otros 12 darán todo de sí para soñar con un cupo.

Hasta el momento, Águilas Doradas, elenco dirigido por el mítico Leonel Álvarez, es el único que tiene su boleto asegurado. Los de Rionegro vencieron por la mínima diferencia a Envigado y pusieron su nombre para pelear por la estrella de fin de año.

Ahora bien, más allá de las emociones que brindó la jornada en cuanto a goles, la liga colombiana se vio una vez más empañada por los crasos errores arbitrales que perjudicaron a varios equipos que, incluso, pelean por la clasificación a la siguiente ronda.

Las actuaciones arbitrales de hombres como Wilmar Roldán, Nicolás Gallo, entre otros, sumado a los hombres del VAR, despertaron nuevamente la polémica entre los afectados que no se quedaron callados a la hora de denunciar.

Uno de los perjudicados en esta fecha fue el Deportivo Pereira, equipo al que le pitaron en contra un dudoso penal y que posteriormente le afectó en el resultado, que terminó 1-1 con Nacional. Ante esto, una cuenta de aficionados de este equipo decidió publicar en sus redes lo “dudosa” que estuvo la fecha.

En esta publicación denunciaron que en cinco juegos hubo polémicas que despertaron las sospechas justo antes de definirse los clasificados. Ante esto, el ya retirado del periodismo, Iván Mejía, decidió estallar y citar dicho trino, mostrando también sus dudas sobre lo que ocurrió en estos juegos.

“El FPC huele fétido”, publicó el analista citando el trino de la cuenta de fanáticos del Pereira.

Fuertes críticas a Gallo

Nicolás Gallo, árbitro con escarapela de la Fifa, decretó un penal a favor de Atlético Nacional por una supuesta mano en el área del Pereira cuando apenas arrancaba el encuentro.

La discusión está en que el balón sí toca el brazo del defensor Carlos Ramírez, pero el contacto se da cuando el jugador trata de esconder la mano para evitar el contacto. El VAR analizó la jugada mientras Gallo discutía con los futbolistas del cuadro matecaña, que le pedían incesantemente ir a ver la repetición.

Los asistentes lo llamaron desde la cabina y le pidieron que fuera a verla, ante un posible error de concepto. El central tolimense acudió a la revisión sobre el campo de juego y, después de unos segundos, decidió mantenerse en su decisión, haciendo que el penal fuera aún más polémico de lo que ya era.

“Qué pena Gallo, qué pena. Está metiendo la mano incluso por detrás del cuerpo, tratando de esconderlo. Eso no es pena máxima. Eso es forzado, un penalito que no tiene ningún sentido”, dijo Carlos Antonio Vélez en plena transmisión, una opinión que fue replicada por otros periodistas e incluso por jugadores como Juan Camilo Hernández, declarado hincha del Pereira, que actualmente juega en Columbus Crew de la MLS. “Señores Dimayor... lo del árbitro Gallo es impresentable”, escribió el ‘Cucho’ en su cuenta de Twitter.

“Una vergüenza lo de Gallo en Pereira, una vergüenza”, señaló el también periodista Juan Felipe Cadavid segundos después de que el árbitro ratificara su decisión inicial. “Lo de Gallo no tiene nombre… O sí, una absoluta vergüenza…. Apague y vámonos…”, añadió Carlos Orduz, otro de los comunicadores que levantaron la voz ante lo que califican como una injusticia por parte de la terna arbitral.

Gallo sancionó penal para Nacional a los 12 minutos del primer tiempo ante Pereira. - Foto: Getty images // Captura Win Sports

Alejandro Restrepo, técnico del Pereira, directamente afectado por la decisión, prefirió dejar de lado el error del juez. “Yo de los árbitros no opino. Ustedes me han visto 19 veces acá y no tengo nada que decir. Ustedes hacen su análisis, no. Interpretación es que llaman, no. Es real, la verdad no. Ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro afuera y tiene la ayuda del video y toma su decisión”, respondió en la rueda de prensa.