Ibagué le cierra las puertas a la hinchada de Millonarios para el juego con Tolima; aseguran que fue por culpa de Daniel Cataño

El próximo miércoles 29 de marzo, el duelo entre Deportes Tolima y Millonarios al fin se disputará después de varias semanas. Este choque había sido aplazado luego que en primera instancia se presentarán diferentes altercados en el estadio Manuel Murillo Toro, dejando como gran problema de fondo, la agresión al jugador del cuadro embajador, Daniel Cataño por parte de un hincha del equipo pijao.

Tras las sanciones correspondientes a cada protagonista del evento, desde la ciudad de Ibagué anunciaron las medidas para este partido válido por la fecha 4 de la Liga Betplay. El secretario de gobierno de la ciudad, Milton Restrepo anunció en primera instancia que en la tribuna de oriental, lugar de donde provino la agresión a Cataño, los hinchas ni siquiera podrán portar la camiseta de su equipo.

Además de no llevar prendas alusivas al Tolima, los fanáticos tampoco podrán llevar banderas o ‘trapos’ del equipo. La medida ha sido criticada por la hinchada tolimense que han arremetido contra Cataño, echándole la culpa.

“En cuanto a las sanciones, no se les permitirá trapos, banderas y camisetas del Club Deportes Tolima en la barra oriental, por incitación a la violencia por parte de un hincha en el partido pasado”,

Hincha del Tolima demanda a Daniel Cataño y alcaldía de Ibagué pondría multa y veto - Foto: Instagram oficial Millonarios (@millosfcoficial) - Captura de pantalla Win Sports

Seguido a ello, Restrepo aseguró que la hinchada en general tiene cierta culpa al participar en la incitación de la violencia por parte del hincha Alejandro Restrepo. “Hemos llamado a la cultura, al respeto y al orden. Pero efectivamente participó en la incitación a la violencia del hincha desadaptado que se lanzó de la tribuna también va a tener una sanción. Tendrán que sentirla”, dijo.

Ahora, la hinchada de Millonarios también ha recibido severas medidas por este escándalo en el fútbol colombiano. De acuerdo con la información entregada por el funcionario público, los seguidores albiazules no podrán ingresar a la ciudad de Ibagué, todo con el objetivo de evitar desmanes, como ocurrió ese día, donde ellos se enfrentaron en su tribuna.

“No se permitirá la entrada de hinchas del visitante por dos temas. El primero, por los enfrentamientos de las hinchadas de Millonarios al interior del estadio, por lo que determinamos que existiera sanción ejemplarizante. Y segundo, porque los antecedentes que han caldeado los ánimos no permiten contar con la planificación de cualquier tipo de riesgo”, agregó.

Varios aficionados de Millonarios se enfrentaron entre ellos en la tribuna sur del Murillo Toro - Foto: Captura video @donalhejor

Cataño el culpable

Restrepo también aseguró que el jugador de Millonarios, Daniel Cataño también tiene un porcentaje de culpabilidad de que se hayan tomado ciertas medidas para este duelo. Según las declaraciones del funcionario de la alcaldía, el jugador nunca se disculpó o se arrepintió de lo hecho

“Nunca hubo ningún tipo de arrepentimiento o de perdón de parte del jugador Cataño, de Millonarios, es mandarle un mensaje a la hinchada del Tolima de que en Ibagué también se respeta a los tolimenses”, dijo.

Daniel Cataño autor del segundo tanto de Millonarios. - Foto: Millonarios Oficial

Cabe anotar que en charla con SEMANA, el propio jugador de Millonarios, sí se mostró arrepentido y avergonzado por su actuar en el momento de la agresión.

En entrevista con este medio, Cataño aseguró ante la pregunta si estaba arrepentido: “Totalmente. No era la reacción que hubiera querido tener. Hubiera querido reaccionar diferente y mandar un mensaje distinto. Humanamente, no tuve esa capacidad. Dios conoce mi corazón y mi interior. Es el contexto de la situación por lo que reacciono y aprendí, y creo que muchos aprendieron para no hacerlo”.

“La parte más difícil de todo esto fue mi reacción, porque yo siempre trato de dar un buen ejemplo a las personas que me conocen. Además, predico la palabra de Dios, aunque no me exime de que pueda reaccionar, debí pensar en el ejemplo a mi hija, a mi esposa, mi familia. Mi niña tiene tres añitos, es una niña muy inteligente y mi ejemplo debe ser que en el jardín ella no agreda a un niño. Darle buenos valores y que vean el mejor ejemplo para su crecimiento”, agregó en su momento.

Por lo pronto, Millonarios y Tolima se medirán el próximo miércoles en el Manuel Murillo Toro desde las 8:00 p.m. Este duelo será uno de los tantos aplazados que se pondrán al día para cumplir con el calendario de la Liga Betplay.