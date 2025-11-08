Millonarios cerrará en la fecha 20 uno de los años que tendrá que olvidar por no conseguir los objetivos trazados en el FPC. El cuadro bogotano empezó este 2025 con la ilusión de un nuevo proceso junto a David González, el cual no sirvió. Y ahora finalizó bajo el mando de Hernán Torres, quien tampoco pudo revertir la situación.

Uno de los inconvenientes que más marcó el 2025 de los azules fue no haberse reforzado a la altura para los torneos que enfrentó.

Millonarios salió eliminado de Liga BetPlay de manera anticipada en el 2025-II. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

En los jugadores de las divisiones menores más de una vez recayó la responsabilidad de sacar adelante a Millonarios.

Ante una nueva eliminación de las finales en el 2025-II, todo parece indicar que las directivas se han puesto a la tarea de responder a la hinchada que exige nombres de peso.

Uno de esos en los que se habría fijado cuenta con paso por Flamengo, Brasil. El nombre fue revelado por el periodista, Mariano Olsen.

Lucas Mugni hace parte de Ceara, de Brasil, pero termina contrato a finales de 2025 | Foto: Getty Images

“El mediocampista argentino Lucas Mugni (33) está en el radar de Millonarios”, reveló a través de su cuenta de X.

Este volante permanece actualmente en el balompié de Brasil, con un club diferente al ‘Mengao’, pero pronto acabará contrato.

Justo ahí es que entraría el elenco capitalino a negociar con Mugni, para intentar convencerlo para que jugase en Colombia en 2026.

“El exjugador de Flamengo, lleva 2 años jugando en el Ceasa (58 partidos de Brasileirao A y B, 5 goles, 10 asistencias) y finaliza contrato en diciembre. El club brasileño ya le ofreció renovación”, mencionan.

Millonarios le habría ganado fichaje a Santa Fe

Este elemento no sería el único que arribaría a los embajadores de cara a la próxima. Carlos Darwin Quintero se habría inclinado por estos en lugar de ir a Santa Fe.

En días pasados, Carlos Antonio Vélez señaló que el exvolante de Pereira había llegado a un acuerdo con el presidente de los rojos, Eduardo Méndez.

Carlos Darwin Quintero es apetecido por varios equipos del FPC. | Foto: Colprensa

Sin embargo, Olsen contrastó esto horas después al decir que “Carlos Darwin Quintero (38) jugará en Millonarios”.

“El delantero acordó las condiciones contractuales para sumarse al equipo embajador”, agregó en sus redes sociales.

Hernán Torres apunta a refuerzos de peso

“Nos hemos reunido varias veces con los dirigentes y se está haciendo la gestión”, aseveró el DT para tranquilidad de la afición.

Amplió acerca de esto, y dio un parte de tranquilidad a los hinchas sobre lo que se está haciendo para lograr contrataciones luego del aprendizaje que les dio el 2025.

“Yo estoy metido y nos hemos reunido tres o cuatro veces. No puedo hablar de nombres porque hasta que no se cierre, pero que la afición tenga en cuenta que se está trabajando para tener buenos refuerzos y no vivir lo que vivimos este semestre”, confirmó.

“Ya me he reunido con ellos y se han trabajado con nombres. Se está trabajando seria e intensamente”, sentenció Torres.