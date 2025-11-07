Suscribirse

La tabla de la Liga Betplay tras las victorias de Tolima y Medellín y el ridículo de Millonarios ante Envigado

La fecha 19 comenzó con los partidos Envigado vs. Millonarios, Deportivo Pereira vs. Medellín y Deportes Tolima ante Llaneros.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de noviembre de 2025, 3:58 a. m.
Independiente Medellín celebra uno de los goles ante Pereira. Hernán Torres da instrucciones a Millonarios contra Envigado.
Independiente Medellín celebra uno de los goles ante Pereira. Hernán Torres da instrucciones a Millonarios contra Envigado. | Foto: Fotos: Colprensa

Inició la fecha 19 de la Liga Betplay y así empieza la recta final del ‘Todos contra Todos’ que definirá a los dos clasificados restantes, los eliminados y los cabezas de serie en los cuadrangulares semifinales. Millonarios enfrentó al Envigado en el Polideportivo Sur, mientras que Independiente Medellín salió victorioso ante Deportivo Pereira y Deportes Tolima hizo lo propio con Llaneros.

A primera hora, Millonarios jugó con Envigado y no pasó del empate. Más de lo mismo y la hinchada desespera y el técnico Hernán Torres está en la cuerda floja. El equipo azul sufrió con el club descendido a la B y el ‘Embajador’ está obligado a reestructurar lo que será el 2026. El resultado en Antioquia también lo limita en la tabla de la reclasificación, donde anhela alcanzar el cupo a la Copa Sudamericana.

Independiente Medellín fue el siguiente en la lista y no dejó pasar la oportunidad ante Deportivo Pereira, que nuevamente presentó al equipo sub 20 tras la crisis económica que vive. El club ‘Matecaña’ se hunde en problemas financieros y luego de ganarle el título al DIM en el 2022, hoy la situación es muy diferente. Los juveniles no lograron hacerle frente a la máquina de Alejandro Restrepo.

Hernán Torres dirigiendo a Millonarios en el juego ante Envigado.
Hernán Torres dirigiendo a Millonarios en el juego ante Envigado. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Por otra parte, Deportes Tolima tampoco desaprovechó la oportunidad ante Llaneros y lo eliminó. El club tolimense se impuso con un 3-1 definitivo que lo mete en la pelea por el ‘punto invisible’ y además aumenta su nivel pensando en lo que serán los cuadrangulares semifinales. El club de Villavicencio se frena con 25 puntos y no alcanza a meterse en el grupo de los ocho.

La tabla de la Liga Betplay tras las victorias de DIM y Tolima y el empate de Millonarios

Millonarios cada vez más baja en la tabla y solo le queda el Boyacá Chicó para terminar con algo de honor la temporada 2025. Los ojos del equipo azul se colocan en la reclasificación, donde tambalean sus opciones de torneo internacional tras el 1-1 con Envigado.

Pereira se concentra en salir de la crisis financiera y el Medellín se queda con el liderato parcial en la tabla, colocando mucha presión por el ‘punto invisible’. Incluso, DIM demuestra que es el equipo más regular durante el 2025 y también se acerca al cupo de Copa Libertadores por la reclasificación. Jugará ante América de Cali en el Atanasio Girardot en la última fecha.

Tolima, por su parte, mantiene la buena racha y quiere quedarse con la ‘cabeza de serie’ en los cuadrangulares tras eliminar a Llaneros. El club tolimense será visitante en casa de Águilas Doradas en la fecha 20.

La tabla de la Liga Betplay tras las victorias de Tolima y Medellín y el ridículo de Millonarios ante Envigado

