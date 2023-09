Imperdible: Robert Mejía revela el secreto de su impresionante golazo contra Águilas Doradas

Robert Mejía sobre el golazo en Nacional

“La verdad, pienso que el mío, por el grado de dificultad, son goles que normalmente en el fútbol no se ven. Creería que el mío es mejor, sin demeritar lo que hizo el América de Cali, que fue un gol muy bonito por sus toques”, admitió.

“Cuando Dorlan recupera el balón me queda a mí, yo no tenía opciones, una era conducir y la otra era pegarle al arco. Cuando alcé la cabeza, vi al arquero un poco afuera, pero creo que no tanto, fue la virtud de la técnica y la potencia con la que se fue el balón. Cuando alzo la cabeza, el portero y yo intercambiamos miradas, él leyó mi intención de rematar al arco, fue más virtud mía”, relató.