Implosión en América de Cali: sale a la luz grave ‘pelea’ entre dueño y presidenta

No ha sido en lo absoluto el año para los históricos del fútbol colombiano; Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali están sumidos en una profunda crisis. La tabla de posiciones lo demuestra, el trío de equipos se encuentra fuera de los ocho clasificados, ad portas de quedar eliminados

Recientemente, el mazazo más fuerte que tuvo el cuadro rojo fue la eliminación de la Copa Sudamericana, donde procuraba poder acceder a la fase de grupos. Infortunadamente, Alianza FC le propició la caída y así se consumó su salida temprana del torneo internacional, donde también tuvieron pérdidas económicas.

América vs Alianza F.C. Fecha 11 Liga Betplay 2024 | Foto: El País

Bajo este panorama, resurgir en la liga colombiana era la única opción. Afortunadamente, ante el mismo rival que días atrás fue su verdugo, en esta oportunidad sí pudo triunfar para quedarse con tres puntos vitales. Fue un triunfo 2-0, que le permitió alcanzar la línea de los 12 puntos y quedarse en la casilla 13 de la tabla de posiciones.

Aunque esa victoria fue un respiro para los rojos, todo parece indicar que la situación al interior del equipo ‘escarlata’ es sumamente complicada y ya genera peleas internas entre el máximo accionista, Tulio Gómez, y la presidenta, Marcela Gómez, quien además es su hija.

A través de redes sociales, el mandamás de la familia hizo pública una apreciación sobre el exentrenador Lucas González, quien fue sacado abruptamente al inicio del año. Cabe recordar que quien tomó la decisión de esto fue Marcela (su hija) quien posee la mayor cantidad de las acciones del elenco rojo.

Tulio Gómez deposita su confianza en el proceso. | Foto: Colprensa // X @Americadecali

“Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad”, escribió Tulio a través de sus redes sociales.

Además de eso, reconociendo que pudieron haber cometido algún error al precipitarse a sacar el entrenador bogotano, abriendo la posibilidad a un segundo capítulo: “Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean”.

Molesta por la intervención de su padre, Marcela tomó captura a lo dicho por Don Tulio y armó el rifirrafe diciendo: “Lamento desmentirlo Don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal”.

La familia Gómez lidera desde hace unos años el proyecto de América de Cali. Tulio Gómez es el máximo accionista y ahora su hija Marcela (posa con el trofeo) será la presidenta de la institución. | Foto: Archivo El País

Además de eso, cerró su crítica a cómo se llevaban a cabo las cosas en el proceso pasado diciendo: “Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas”. Este mal ambiente se da, justo cuando el ambiente no es el más favorable y hace pensar que hay una marcada implosión en la cúpula de los rojos.

César Farías, de pelea con la prensa

En rueda de prensa, el vigente entrenador de los rojos tuvo otro cruce con la prensa caleña, a pesar de la más reciente victoria. “No me van a decir como debo responder yo, a mí me enseñaron a respetar a mis mayores, usted no me va a decir como debo hablar porque usted ha vivido mucho menos que yo, yo no vine a pelear con nadie”, dijo luego de que le reprocharan su planteamiento.

LE SACARON LA PIEDRA A FARÍAS



El DT del América de Cali se salió de sus cabales en medio de la rueda de prensa del partido anterior, tras recibir una pregunta de un periodista que lo cuestionó por no alinear a 3 jugadores... el problema es que esos tres están lesionados...¡plop! pic.twitter.com/ke7h1PioaV — Esto es Cali Ve (@estoescali_) March 11, 2024