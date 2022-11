Impresionante historia: este futbolista casi muere en pleno partido y ahora juega en el Mundial de Qatar 2022

En la Eurocopa del 2020, el 12 de junio, en el minuto 43 del enfrentamiento entre Dinamarca y Finlandia, el danés Christian Eriksen cayó desplomado en el campo de juego.

La escena del jugador en el suelo fue viral en redes sociales y significó una gran tragedia para el fútbol, pues su estado de salud era grave. El estadio y todos los aficionados guardaron silencio, mientras Eriksen era atendido por los paramédicos.

El futbolista de Dinamarca Christian Eriksen se desvanece y cae desplomado al suelo, aún no se sabe en qué condición se encuentra.⁣

⁣#Somostuvoz pic.twitter.com/5LGTbl0As4 — Somos Tu Voz 🇻🇪 (@SomosTuVozV) June 12, 2021

El equipo de Eriksen lo rodeó, mientras los médicos le realizaban un masaje cardíaco, pues todo indicó que el jugador danés había sufrido un paro cardíaco. Luego de 14 minutos de incertidumbre, donde los médicos lo atendían y las personas del estadio esperaban un milagro, Eriksen fue trasladado a los camerinos, donde se observó que estaba consciente.

Ese mismo 15 de junio de 2021, Erikson dio tranquilidad a sus seguidores con una foto que publicó en su perfil de Instagram, desde el hospital donde era atendido.

“Hola a todos. Muchas gracias por vuestros dulces e increíbles saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia. ♥️🙏Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien. Ahora, animaré a los chicos del equipo de Dinamarca en los próximos partidos. Juega para toda Dinamarca”, escribió el danés.

Luego de este acontecimiento, más de 500 días después, Eriksen volvió a un campo de fútbol, esta vez en el Mundial de Qatar 2022. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) fue una de las organizaciones que celebró el regreso del danés. “¡Qué gusto verte de vuelta en una Copa Mundial, @ChrisEriksen8!”, se lee en la publicación de Twitter.

¡Qué gusto verte de vuelta en una Copa Mundial, @ChrisEriksen8! 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/SKUd01xGLW — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 22, 2022

Durante una entrevista a la televisión danesa DR, el jugador detalló cómo fue este momento. “Fue extraño, porque no esperaba que la gente enviara flores, porque estuve muerto durante cinco minutos, pero fue muy especial. Fue bastante extraordinario pero muy agradecido por el cariño de todos”, añadió.

“La gente todavía me escribe. He agradecido a las personas que he conocido en persona, he agradecido a los médicos, mis compañeros de equipo y sus familias en persona. Pero a todos los seguidores que han enviado miles de cartas, correos electrónicos y flores, o que se han acercado a mí en la calle en Italia y Dinamarca, les agradezco a todos por el apoyo que recibí de todo el mundo. Me han ayudado”, apuntó.

¿Por qué se tiene un paro cardíaco?

Un ataque cardíaco es considerado como una emergencia médica, lo que significa, que al momento de presentar síntomas se debe pedir ayuda o llamar una ambulancia para recibir atención inmediatamente. Es importante acudir enseguida, debido a que el riesgo de muerte súbita es mayor en las primeras horas de un ataque cardíaco.

“La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Los síntomas de un infarto son:

El dolor torácico (el síntoma más común).

Dolor en una sola parte del cuerpo o que se irradia desde el pecho a los brazos, hombro, cuello, dientes, mandíbula, área abdominal o la espalda.

El dolor puede presentarse de forma intensa o leve y puede sentirse como si fuera una indigestión intensa, una presión fuerte o una banda apretada alrededor del pecho.

El dolor suele tener una duración de más de 20 minutos.

Otros síntomas que también pueden presentarse durante un ataque cardíaco son: ansiedad, tos, desmayos, mareo, vértigo, náuseas y vómitos, palpitaciones fuertes, dificultad para respirar y sudoración.

En algunos casos una persona puede sufrir un ataque cardíaco y no presentar síntomas. Esto es conocido como “ataque cardíaco silencioso”.