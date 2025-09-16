Suscribirse

IndyCar anuncia los cambios para la próxima temporada: nuevo calendario y nuevas carreras

El calendario 2026 llega con 17 carreras, nuevas sedes y la histórica edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis.

16 de septiembre de 2025, 11:24 p. m.
LEBANON, TENNESSEE - AUGUST 31: #5: Pato O'Ward, Arrow McLaren Chevrolet leads at the start during the NTT INDYCAR Series Borchetta Bourbon Music City Grand Prix on August 31, 2025 in Lebanon, Tennessee. (Photo by Jake Galstad/Lumen via Getty Images)
IndyCar renueva su calendario. | Foto: Lumen via Getty Images

IndyCar reveló este martes 16 de septiembre su calendario para la temporada 2026, que incluye 17 carreras y tres nuevos eventos, un récord de cuatro competiciones en marzo y la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo.

El español Álex Palou, actual campeón de las 500 Millas de Indianápolis, intentará el próximo año conquistar su cuarta corona consecutiva en la principal competición automovilística de Estados Unidos, que sería la quinta en seis campañas.

Se han eliminado de la alineación de 17 carreras de este año, dos eventos en Iowa y otro en Thermal, cerca de Palm Springs, California. Pero se han añadido competencias en Phoenix, Arizona y Arlington, Texas, además de una segunda carrera en el óvalo Milwaukee Mile de West Allis, Wisconsin.

La carrera callejera canadiense que normalmente se celebraba en Toronto se trasladó a la zona suburbana de Markham, también en Ontario, Canadá.

“El calendario de 2026 ofrece un escaparate dinámico para nuestro deporte y sus estrellas, combinando los fines de semana de carreras favoritos de los aficionados con increíbles exhibiciones en nuevos y emocionantes recintos”, afirmó Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment.

La temporada comienza el 1 de marzo en San Petersburgo, Florida, y continúa con un apretado calendario inicial que incluye el Phoenix Raceway el 7 de marzo, la carrera urbana de Texas en Arlington el 15 de marzo y el Barber Motorsports Park de Alabama el 29 de marzo.

El Gran Premio de Long Beach (California) se celebrará el 19 de abril, seguido de una prueba el 9 de mayo en el circuito de Indianápolis Motor Speedway, antes de la famosa clásica en óvalo, y la carrera urbana del 31 de mayo en Detroit.

El 7 de junio se celebra un examen ovalado en las afueras de St. Louis (Illinois) y, dos semanas más tarde, se enfrentarán las curvas de Road America en Elkhart Lake, Wisconsin, seguidas de Mid-Ohio el 5 de julio y Nashville Superspeedway el 19 de julio.

La recta final incluye Portland el 9 de agosto, Markham una semana más tarde, la doble cita de Milwaukee los días 29 y 30 de agosto y el final de la temporada el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca.

IndyCar preveía organizar una carrera en México en 2026, pero el pasado sábado 13 de septiembre la organización anunció que renunciaba a este plan ante las dificultades logísticas que tendría el país como anfitrión del Mundial de fútbol del próximo año.

*Realizado con información de AFP*

Carreras Estados UnidosAutomovilismo

