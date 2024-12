Íñigo Pérez hace anuncio oficial sobre el futuro de James Rodríguez en el Rayo Vallecano

“Es un equipo que tiene argumentos para los que si no estamos preparados, tenemos probabilidades de quedar eliminados como le pasó el año pasado al Barça”, contó. “No me gusta individualizar a cada jugador en una rueda de prensa. El entrenador cuando toma decisiones me guío por la preparación del partido. La forma de detectar los cambios”, también dijo.

Por último, sentenció con lo siguiente: “Raúl sigue con problemas y mañana no va a poder acompañarnos. Mañana va a iniciar el Pacha. A mí me encanta este tipo de escenarios, es un ambiente propicio para jugar al fútbol. Te genera recuerdos de fútbol antiguo. No me gusta la palabra rotaciones porque es dañino para el equipo. Mañana va a jugar gente que son los adecuados para conseguir la victoria y superar la eliminatoria”.