Iván Mejía lanza a la ‘hoguera’ a Ramón Jesurún por la lesión de JuanFer Quintero en la Selección Colombia

La Selección Colombia ultima detalles para el segundo amistoso de la fecha Fifa de marzo, duelo en el que enfrentará a Japón este martes 28, desde las 5:20 a. m. (hora de Colombia). El primer partido de esta doble jornada salvó a Néstor Lorenzo de las críticas más fuertes al haber logrado igualar 2-2 contra Corea del Sur, ahora, ante otro rival asiático como lo son los japoneses, se espera que el funcionamiento sea mejor y no haya errores como los presentados en el duelo anterior.

Aunque en lo deportivo el equipo al mando del argentino sigue invicto, en especial esta convocatoria ha estado empañada por lo que ha sido el llamado de jugadores, al parecer aún lesionados, y que viajaron para estar con el equipo nacional y no aportaron en lo absoluto durante los amistosos. El caso más sonado es el de Juan Fernando Quintero, quien ha tenido, desde su salida del Junior de Barranquilla para estar con la Tricolor, diferentes dictámenes médicos, sin claridad alguna de lo que realmente le pasa.

Primero, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez dijo que el volante tenía un golpe más arriba del tobillo. Luego, el técnico argentino cuando el volante se unió a los trabajos de la selección indicó que era un problema de la pantorrilla.

Quintero se había perdido el último partido de Junior en la Liga Betplay - Foto: FCF

SEMANA confirmó con Luis Javier Fernández, médico de Junior, que era un golpe en la tibia. Durante el fin de semana se dijo que era una fractura por estrés y ahora Néstor Lorenzo entrega un nuevo, y al parecer, definitivo parte médico.

“Siguió con la molestia con la que vino, se le hizo un estudio más sutil, una resonancia magnética. Él vino con una tomografía computada donde no acusaba ningún tipo de lesión, pero tenía el dolor al correr y no se le iba. El cuerpo médico mandó a hacer esa resonancia y le salió un edema óseo intramedular, no sé bien el término. Eso es lo que justifica el dolor que JuanFer siente. Lamentablemente, no está disponible porque necesita reposo para que no le duela”, dijo el técnico sobre la situación de Juan Fernando Quintero.

Esa multiplicidad de versiones, generó un malestar mayúsculo entre la prensa nacional. Uno de lo más críticos por esta situación a la que catalogó de “adefesio” fue Iván Mejía, quien le apuntó al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, al que le recordó malos manejos del pasado: “¿Pusieron a Juan Fernando Quintero a viajar 30 mil kilómetros para determinar que estaba lesionado? ¿Siguen en lo mismo? Y no pasa nada, nadie responderá por ese adefesio. Jesurún y un silencio cómplice”.

Mejía ha sido habitual crítico de la gestión de Ramón Jesurún al frente de la FCF - Foto: SEMANA

Entre las cosas que llaman poderosamente la atención de toda la ‘novela’ entre JuanFer Quintero, la selección Colombia y su posible lesión, es que en las últimas horas se ha sabido que el jugador permanece en Asia junto a sus compañeros como si pudiera jugar el amistoso de este martes ante Japón. Además, fotos reveladas en las últimas horas dejaron ver que en las recientes sesiones de trabajo, el jugador sigue estando presente y no ha tomado vuelo rumbo a su club en Colombia.

Carlos Antonio Vélez cuestionó todo esto en su columna radial, Palabras Mayores: “No puede volver a pasar lo de Quintero, y todavía cuentan que se quedó allá. ¿Cómo así, si lo desconvocaron ayer? Tiene que regresar ya a su equipo, la obligación de la federación es devolver al jugador al equipo para que se recupere. La Selección no es un hospital ni una casa de beneficencia, tampoco un lugar de recuperación o una agencia de turismo”.

Juan Fernando Quintero en los entrenamientos de la Selección Colombia. - Foto: @FCFSeleccionCol

“El señor Quintero tiene que ponerse en Barranquilla cuanto antes porque además su equipo es penúltimo en el campeonato y no gana. Y para eso le pagan, el que le paga es Junior. Yo creo que debut y despedida, porque cómo así: se va, se lesiona y se quiere quedar lesionado”, agregó.