Iván Mejía no se guardó nada y fulminó a Paulo Autuori, tras perder la final con Millonarios

El pasado sábado 24 de junio, Millonarios se quedó con una de las finales más importantes en la historia del fútbol colombiano. Aunque el equipo sufrió más de la cuenta, al ganar desde el punto penal, hizo valer su condición de local y bordó la estrella número 16 en su escudo.

Ahora bien, del otro lado, el de Atlético Nacional, las cosas no han sido las mejores, pues duras críticas han caído en contra de los jugadores y del cuerpo técnico, encabezado por Paulo Autuori.

Precisamente, el timonel ha sido el más señalado en la dura derrota, pues el planteamiento táctico de los 180 minutos, más el caos que se generó en los últimos minutos, de cara a los penales, dejó ver una pequeña crisis en la interna del equipo.

Referentes y analistas deportivos se han ido en contra del brasileño, que se encuentra en la cuerda floja del equipo. El último señalamiento que se hizo sentir fue el del periodista Iván Mejía Álvarez, quien mediante sus redes sociales no se guardó nada para fulminar al estratega.

“Caro y malo. Ningún sentido de pertenencia”, fue el certero mensaje del analista deportivo que fue aplaudido por varios hinchas del club verdolaga, entiendo su malestar.

Como si fuera poco, Mejía le dio RT a un trino de un colega donde se criticaba a Autuori por su falta de autoridad en la plantilla. “Comparado con Autuori, el Arriero Herrera es una mezcla de Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola y José Mourinho”, fue el trino.

Otro de los que fue certero con el estratega fue Carlos Antonio Vélez, quien se despachó contra Paulo Autuori por su papelón.

“¿Y dónde está el Piloto? (Autuori) El espectáculo de los cambios no se lo merece Atlético Nacional. Una falta de mando total. Además, metió a Barrera para que hiciera una sola cosa, marcar desde el punto penal y, por sobrado, la regaló. Fue campeón 40 minutos, pero al final se equivocaron y era tan pareja la serie que solo los errores marcarían la diferencia y en ese rubro, Atlético Nacional dio las ventajas”.

¿Se va o se queda?

Esto generó un ambiente de crítica a Autuori por la falta de autoridad sobre el plantel que dirige; pese a que la hinchada verdolaga está pidiendo que cesen al brasileño, la directiva de Nacional tiene su propia postura.

Al ser consultado por SEMANA, un dirigente del cuadro antioqueño respondió a la pregunta de si Autuori sigue, declarando que “yo creería que sí, de nuestra parte él vino con un contrato de dos años”. Y agregó que el brasileño, que llegó a finales de 2022, “tiene todo el respaldo”.

“La confusión tiene que preguntarla a otras personas, no fue mía. Estaba muy claro lo que íbamos a hacer. No puedo hablar, porque no fui yo el responsable”, explicó Paulo Autuori avivando más la polémica de un posible rompimiento de relación con sus jugadores.

“Uno cuando analiza, fue un error grave, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante. Porque puede hacer que un país crezca a nivel de educación con deporte. Mi país necesita eso”, dijo el técnico brasileño al finalizar la rueda de prensa.

Hasta ahora Autuori ha recibido críticas por el funcionamiento del equipo y por hechos como el de los cambios, pero este semestre levantó la Superliga ante el Deportivo Pereira, fue finalista de la liga y también metió al elenco antioqueño en los octavos de final de la Copa Libertadores.