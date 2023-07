Iván Scarpeta habla de su salida de Junior; una conversación con Bolillo lo desmotivó

“Fueron varias cosas. Con el profesor Bodhert, antes de ir a Junior, ya había tenido conversaciones y es un señor que siempre ha tenido confianza en mí. Siempre me había tenido en cuenta en Alianza, y en equipos anteriores. Los proyectos de él me seducen mucho, al igual que el proyecto de Santa Fe. Es un estilo de juego que me gusta y es agradable a la vista. Entonces, teniendo en cuenta que en Junior también estaban llegando mas centrales, a los cuáles yo les podía pelear la titularidad, quise venir a nuevos aires, acá con el profe Bodhert y a un equipo histórico como Santa Fe”, indicó en entrevista con El Alargue de Caracol Radio.

“Digamos que sí. Igual, como le venía diciendo, ya el proyecto con el profe Bodhert me venía seduciendo y de pronto la conversación no terminó de la mejor forma y, sin decir que quedamos en malos términos, yo tomé la decisión”, confirmó.

“Una cosa es tener una pelea fuerte, y que él me diga que iba a ser complicado que yo jugara, y otra cosa es que me diga que no me iba a tener en cuenta. Son dos cosas muy diferentes. Si traen refuerzos a tu posición es porque la pelea va a estar buena”, añadió y reconoció que el entrenador siempre le dijo con claridad como sería su proyecto en Junior,