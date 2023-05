James mostró su deseo de jugar en Colombia y a JuanFer Quintero ya le exigen para traerlo a Junior

Durante las últimas horas, James dio una entrevista en Colombia que causó revuelo nacional, debido a que habló de su pasado, presente y cómo se visualiza en el futuro. Cabe recordar que en la actualidad el 10 no tiene vínculo con ningún equipo y que su salida de Olympiacos hace un par de meses estuvo marcada por un mal que ha tomado como costumbre; salir sin haber finalizado su contrato.

En su momento la salida repentina de Grecia dio de qué hablar, pero con el pasar de los días las críticas fueron mermando, ahora, tras ser visto entrenando en solitario en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, volvió a ser noticia. Pues aunque se le vea en buena forma física, no es el ideal para un jugador que es uno de los capitanes de la Selección Colombia y que tuvo la decepción de no ir a Qatar 2022.

Por esta razón, es que es exigido para que defina rápidamente su futuro deportivo y se sepa en qué equipo seguirá su carrera con apenas 31 años. Precisamente sobre el tema en particular fue consultado en Noticia RCN, allí sorprendió al responder que la Liga Betplay era un deseo para él: “Desde niño quise jugar en Colombia, entonces por qué no llegar ahora. Uno no le puede cerrar la puerta a nadie”.

James rompió el silencio sobre su situación actual. - Foto: Captura Youtube Noticias RCN (7:09): James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden”

De inmediato se prendieron las alarmas en equipos importantes del rentado nacional y como era de esperarse, los aficionados comenzaron a hacer sus exigencias. En el caso de Junior de Barranquilla, que ya cuenta con Juan Fernando Quintero en su nómina, sus fanáticos le dijeron a su actual 10: “Tú me dirás, James”, sumado a pedirle el favor a Quintero que usara su relación para finiquitar todo: “Hazlo, ‘Juanfer’”.

Con el poder adquisitivo que ha mostrado el equipo ‘tiburón’ gracias a la familia Char nada puede descartarse, no obstante, aunque James aceptó que sí es un deseo jugar en Colombia, esperaría unos años más para decidir venir a la liga colombiana: ”Dentro de mis prioridades no está el venir a Colombia”, afirmó.

James Rodríguez posó con la camiseta de Junior. - Foto: Junior / Al Rayyan

Siguiendo por esa ruta de lo que será su futuro en el fútbol, se mostró esperanzado de que en el exterior haya un equipo deseoso de tenerle, y que las negociaciones empiecen prontamente cuando se abran los mercados de pases: “Creo que va a salir algo bueno. En Europa la temporada está acabando y el mercado está quieto, se moverá en junio o julio, y se verá quién quiera al ‘10′”.

Además, blindándose de las críticas que le puede caer, se refirió a su profesionalismo, mismo que a su parecer le da para tenerlo aún en el viejo continente: “Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”.

Yerry Mina y James Rodríguez compartieron en Everton. - Foto: Everton FC via Getty Images

Semanas atrás se habló de un posible regreso a la Premier League de Inglaterra, en donde ya jugó con Everton. Sin embargo, para esta oportunidad no haría parte de los toffes, sino de otro club histórico del balompié inglés. En su momento se dijo que los interesados eran Brighton y Crystal Palace; no obstante, con el pasar de los días todo fue perdiendo fuerza hasta la fecha donde nada más se supo al respecto.

Al parecer, ya habría una razón para que todas las negociaciones se estancaran. La dificultad estaría en el valor que cuesta actualmente James, que sigue siendo muy alto para la poca actividad que ha mantenido durante el último tiempo. Bajo este panorama, la exigencia para el colombiano si quiere ser fichado será la de bajar sus pretensiones económicas y, así, podría ser de mayor atractivo para los interesados.