¿James Rodríguez a Flamengo? En Brasil confirmaron la razón por la que es imposible

Foto: NurPhoto via Getty Images

Foto: NurPhoto via Getty Images

Otra puerta se le cerró a James Rodríguez etse lunes 15 de agosto. Al tiempo que sonaban rumores sobre un supuesto interés de Flamengo, la ventana de fichajes cerró, razón por la que cualquier interés en fichar al colombiano tendrá que esperar mínimo hasta el final del presente brasileirao.

De acuerdo con la información publicada por TNT Sports, el cucuteño estaba en los planes de Mengão, versión que se fue reforzando entre los fans al conocer que Oscar, experimentado volante que pasó por el Chelsea, no llegaría, aunque ya había logrado un acuerdo económico para regresar a su país.

El Shanghai Port FC de la Superliga China complicó las cosas al punto que Flamengo tuvo que desistir de contratarlo. “El último intento se produjo en la madrugada del lunes, hasta las 4 de la mañana, hablando por intermediarios. Y los chinos no eran flexibles”, publicó Globo Esporte en la mañana.

Sin mucho tiempo de maniobra para reforzar la zona medular, el equipo rojinegro intentó buscar opciones a nivel local, pero ya era demasiado tarde para entablar una negociación. Al final tuvieron que quedarse con las ganas de contratar a Oscar, aunque cerraron un mercado de fichajes de ensueño con la llegada del brasileño Everton y los chilenos Erick Pulgar y Arturo Vidal.

“Me gustaría agradecer a todos el cariño y los mensajes recibidos este último mes, especialmente de todos los aficionados del Flamengo. Agradezco el interés de Flamengo y de la afición, pero no fue posible lograr este momento. Le deseo la mejor de las suertes al club y a todos los amigos que tengo allí para lo que resta de temporada”, publicó el volante a través de sus redes sociales, lamentando los inconvenientes por los que no pudo llegar.

Sobre las 5:00 de la tarde (hora de Colombia), el mercado de pases en Brasil cerró, sentenciando entonces la suerte de Oscar y de paso la de James, que tampoco podrá optar por una llegada al país, donde también recibió ofertas del Atlético Mineiro.

Cuenta atrás

Ahora al colombiano solo le queda esperar que se abra alguna luz en Europa, donde la mayoría de mercados cierra el último día de este mes, es decir, el 31 de agosto a la medianoche. Si no logra concretar nada hasta entonces, le quedarán pocas vías para salir del Al-Rayyan, equipo que ha decidido apartarlo del grupo mientras define su futuro.

Hasta ahora, solo acercamientos como el de Valencia o Porto han llegado a cautivar la atención del colombiano, que siguió al pie de la letra las indicaciones de presentarse al Al-Rayyan y entrenar normalmente para evitar alguna demanda o ambiente hostil que dificultara su salida.

No obstante, la dirigencia del club catarí ya rebosó el vaso de la paciencia y tomó una decisión radical que se vio reflejada en el inicio de la liga local. James lleva tiempo sin aparecer en las redes sociales del Al-Rayyan y, si el plan se sigue al pie de la letra, no lo hará tampoco en el campo de juego mientras no dé un gesto de arrepentimiento por su incesante petición de salida.

James Rodríguez tiene contrato con Al-Rayyan hasta 2024 - Foto: NurPhoto via Getty Images

Sumado a eso, entró en un cruce de versiones con su entrenador por la supuesta lesión que lo aqueja. Cuando la información llegó a Colombia, el propio futbolista salió a desmentir que estuviera con problemas físicos, no obstante, días más tarde el técnico Nicolas Córdova aseguró que no estaba entre los jugadores disponibles para saltar al campo.

“Es jugador del Al-Rayyan, mientras sea jugador del Al-Rayyan nosotros siempre vamos a estar con la disipación de que juegue. Lamentablemente, él recibió un golpe y no está disponible”, fueron las palabras con las que Córdova abrió una incógnita gigante sobre el verdadero estado del cucuteño, al que se le acaba el tiempo para intentar huir de Catar.