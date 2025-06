James Rodríguez hizo dictamen final sobre su futuro: reveló la liga a la que se iría a jugar

Sin embargo, en los últimos días, el exjugador del Bayern Múnich de Alemania habló sobre su futuro. Sobre la opción de jugar en el fútbol de Argentina, el cucuteño dijo que no lo ve de mala manera.

“Por qué no, me gusta mucho, hay equipos grandes, pero tengo casi 34 años y si vengo algún día, quiero estar apto para darlo todo”, dijo James tras el Argentina vs. Colombia por la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo de la Fifa de Estados Unidos, Canadá y México.