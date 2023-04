James Rodríguez le da la razón a Carlos Antonio Vélez tras salida del Olympiacos: “Cero y van, ¿cuatro, cinco?”

El tiempo parece darle la razón a Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más críticos con James Rodríguez los últimos años. El volante creativo llegó como una estrella al Olympiacos y hoy se despide de Grecia por la puerta de atrás.

No es la primera vez que James no responde a las expectativas de un club, de una hinchada, de sus seguidores. Lo hizo en Everton, donde deslumbró los primeros partidos pero luego se diluyó, y en Al-Rayyan, club catarí que lo dejó ir con enojo.

Aunque poco se conoce del porqué James Rodríguez y Olympiacos rescindieron el contrato, noticia que tomó por sorpresa a los colombianos este 13 de abril, lo cierto es que el jugador no rindió lo esperado. La primera mitad de temporada fue fenomenal, incluso marcó cinco goles, el más reciente de ellos en octubre de 2022, pero luego se perdió del radar.

Al igual que en sus dos últimos equipos, el rendimiento de James Rodríguez disminuyó por cuenta de sus lesiones. Entre febrero y marzo, estuvo poco más de un mes ausente por una molestia muscular, en la que recayó cuando se concentró con la Selección Colombia para afrontar los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón.

James Rodríguez marcó cinco goles esta temporada con Olympiacos. - Foto: Olympiacos FC

Con todo y que ha tenido pocos minutos los dos últimos meses, sorprendió a muchos la salida de James del Olympiacos antes de que terminara la temporada, en especial porque vieron en Grecia el país propicio para el renacer del futbolista. Entre las excepciones, sobresalió Carlos Antonio Vélez.

En su cuenta en Twitter, de manera breve pero sagaz, dejó ver su opinión acerca del ‘10′ que parece estar cerca de su final como futbolista profesional.

“Otra salida por la puerta de atrás.., cero y van ¿cuatro? ¿cinco?”, publicó en su cuenta en Twitter tan pronto conoció la noticia.

Otra salida por la puerta de atrás.. cero y van 4? 5? pic.twitter.com/SSk4GfHwB2 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 13, 2023

No es la primera vez que Carlos Antonio Vélez cuestiona a James Rodríguez por su rendimiento deportivo, apenas dos días atrás lo hizo.

“Miramos con preocupación el tema de James Rodríguez que su nivel en el último partido fue realmente bajo. Lo califican mucho peor los medios griegos. Esa prensa que fue tan generosa y le dio calificativos que no merecía, ahora se vino lanza en ristre”. Así se refirió al juego más reciente en Grecia, donde el 10 apenas sumó 45 minutos.

Carlos Antonio Vélez nuevamente critica a James Rodríguez. - Foto: Captura de pantalla FCF

“Esto es de ser realista… Todo lo que he dicho de James, ustedes no lo han querido oír y no les interesa oírlas, lo que no quiere decir que no sea cierto. Desde hace mucho vengo diciendo que el declive es absoluto y lamentablemente, para él y el fútbol colombiano hay un gran desperdicio de su calidad técnica”, agregó.

Haciendo una radiografía total de los últimos años de carrera para James, el comunicador dio su opinión sobre dónde ha estado el declive para el de 32 años: “Desde que dejó el Real Madrid, ganando Champions sin jugar un solo minuto en los partidos importantes, empezó el degradé… Posteriormente, llegó lo de Catar y ahora lo de Grecia”.

El porqué de la salida de James Rodríguez

James fue quien dio a conocer su paso al costado en el Olympiacos. La mañana de este 13 de abril en Colombia, escribió en su cuenta en Twitter: “Me gustaría agradecer a todos por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Aunque vamos por caminos separados, siento que siempre seré un miembro y bienvenido en la familia del Olympiacos y el gran puerto de El Pireo. Le deseo lo mejor al Olympiacos y mucho éxito en el futuro”.

James Rodríguez no alcanzó a durar un año en Olympiacos. - Foto: Captura de pantalla: Twitter @olympiacosfc

El club hizo eco de la noticia, con un comunicado a la opinión pública: “El club y James Rodríguez han decidido poner fin a su cooperación. James siempre será parte de nuestro club y miembro de la familia ‘rojiblanca’. Queremos darle las gracias por su servicio y le deseamos mucho éxito en el futuro”.