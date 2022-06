James Rodríguez se devalúa por tercera vez desde que juega en Al-Rayyan

Foto: NurPhoto via Getty Images

Mientras define su futuro deportivo, James Rodríguez sigue disfrutando de sus vacaciones junto a su familia y amigos. Aunque no terminó la temporada de la mejor manera al no jugar con Al-Rayyan de Catar, el volante colombiano tendría varias propuestas para seguir su carrera en otro lugar del mundo.

Aún sin mucha información sobre su futuro, tarea de la que se encarga su representante Jorge Mendes, en las últimas horas se conoció que el 10 de la Tricolor volvió a tener un bajón en su valor comercial. Pensando en el mercado de transferencias, James sigue desvalorizándose, según Transfermarkt, portal especializado en valorización de jugadores y mercado de transferencias.

Cuando llegó al Everton en septiembre de 2020, el volante de 30 años tuvo un valor de 35 millones de euros, cifra que de alguna manera lo puso de nuevo en la órbita del fútbol mundial tras su último ciclo en el Real Madrid. Después, en marzo de 2021, cayó a 30 millones y luego llegó a los 28 millones, siendo en ese momento su peor registro desde que dejó al Porto de Portugal.

Con ese valor arrivó al Al-Rayyan de Catar, equipo que no contribuyó a su valorización, pues desde septiembre de 2021 su costo de mercado ha ido a la baja. Primero, en octubre de 2021, descendió a 20 millones de euros, en enero de 2022 pasó a 15 millones y en la más reciente actualización bajó a los 13 millones.

Su mejor valorización ha sido de 80 millones de euros, cifra que alcanzó dos veces en su carrera: entre julio de 2015 y febrero de 2016 cuando jugaba en el Real Madrid, y en julio de 2018, cuando estuvo en el Bayern Múnich. De ahí en adelante, su precio ha variado dependiendo de sus actuaciones.

En pro de recuperar su nivel deportivo, James Rodríguez se estaría planteando un regreso al fútbol de Europa y su próximo destino volvería a ser España, donde vivió buenos momentos.

¿James y Ospina juntos?

Finalizada la temporada para los clubes de Europa, el mercado de fichajes se ha abierto de cara a la campaña 2022-2023. Gigantes del viejo continente empiezan a hacer sus apuestas para reforzar sus nóminas con el objetivo de estar en el olimpo en sus diferentes frentes.

En ese orden de ideas, futbolistas como James Rodríguez y David Ospina, quienes aún no definen su futuro en sus respectivos clubes, aparecen en el radar de un gigante de España. Por un lado, el volante no define su continuidad en el Al - Rayyan de Catar, mientras que el golero aún no renueva su contrato con el Napoli, el cual termina el próximo 30 de junio.

Ante este panorama, el Valencia buscaría juntarlos para la próxima temporada. De acuerdo a la última información que llegó desde Europa, el club ‘che’, que contrató al entrenador Genaro Gattusso, ha puesto en su lista de posibles fichajes a los internacional con la Selección Colombia. Cabe recordar que el técnico italiano que conoce a Ospina porque lo dirigió en el Napoli y tendría el deseo de tener a James, hombre cuyo agente (Jorge Mendes) es muy cercano al propietario del club, Peter Lim.

“Cuando Lim desembarcó en Valencia tras el proceso de venta, lo hizo con Mendes como su gran hombre de confianza. Puso de entrenador a Nuno Espírito Santo y pintó el mercado color Gestifute con futbolistas como André Gomes, Rodrigo Moreno o Joao Cancelo. Ahora podrá suceder lo mismo”, aseguró Superdeporte.