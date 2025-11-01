Este sábado, 1 de noviembre, el Crystal Palace derrotó 2-0 al Brentford por la fecha 10 de la Premier League.

El colombiano Jefferson Lerma tuvo una destaca actuación en el encuentro, al participar en los dos goles de su equipo.

El primer tanto se registró al minuto 30. Lerma asistió a su compañero Philippe Mateta, quien definió con fuerte cabezazo para vencer la portería del Brentford

El segundo gol llegó al minuto 51. Fue un autogol de Nathan Collinds, al meterla en su propio arco tras un saque de banda de Lerma, quien jugó los 90 minutos del partido, al igual que su compatriota Daniel Muñoz.

"TIRALA AL ÁREA" dijo el Bambino Pons. Jefferson Lerma le hizo caso y llegó el gol en contra de Collins para el 2-0 de Crystal Palace ante Brentford.



Tras la victoria, el Crystal Palace llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones de la Premier, tras cuatro victorias y cuatro empates.

Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup

El pasado miércoles, el Crystal Palace dio la sorpresa y eliminó al Liverpool de la copa de la liga tras su victoria 3-0 en Anfield.

Desde el inicio, el equipo del sur de Londres puso en el once titular a sus dos figuras colombianas: por la banda derecha a Daniel Muñoz y en el medio del campo a Jefferson Lerma, quienes fueron piezas fundamentales para obtener el primer título de la historia del club, la FA Cup.

Desde los primeros minutos se vio a un Crystal Palace aguerrido y seguro en defensa, decidido a darlo todo y avanzar de ronda, mientras que el equipo de Arne Slot se mostró inseguro y evidenció la irregularidad que atraviesa en la actualidad.

Con una transición rápida, un pase al centro del área chica que interceptó Muñoz, pero no pudo controlar, se generó un rebote que el delantero Ismaïla Sarr remató al fondo de la red, adelantando a los visitantes 1 por 0.

El segundo gol nació de una acción muy parecida, con un cambio de frente que no pudo controlar el lateral colombiano. El balón terminó en los pies del mediocampista del Palace, quien envió la pelota a Sarr. Este controló y entregó con un taco para Yéremy Pino, que realizó un pase sencillo, pero ejemplar, para dejar a su delantero de frente al arco y poner el 2 a 0 justo antes de terminar el primer tiempo.