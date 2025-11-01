Suscribirse

Deportes

Jefferson Lerma fue figura con el Crystal Palace en la Premier: dio gran asistencia y provocó autogol

Su equipo suma 16 puntos en la tabla de posiciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de noviembre de 2025, 1:44 a. m.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. | Foto: Getty Images

Este sábado, 1 de noviembre, el Crystal Palace derrotó 2-0 al Brentford por la fecha 10 de la Premier League.

El colombiano Jefferson Lerma tuvo una destaca actuación en el encuentro, al participar en los dos goles de su equipo.

El primer tanto se registró al minuto 30. Lerma asistió a su compañero Philippe Mateta, quien definió con fuerte cabezazo para vencer la portería del Brentford

Contexto: Referente del fútbol inglés no se quedó callado y dio tajante respuesta por la salida de Luis Díaz del Liverpool: “Ni de lejos”

El segundo gol llegó al minuto 51. Fue un autogol de Nathan Collinds, al meterla en su propio arco tras un saque de banda de Lerma, quien jugó los 90 minutos del partido, al igual que su compatriota Daniel Muñoz.

Tras la victoria, el Crystal Palace llegó a 16 puntos en la tabla de posiciones de la Premier, tras cuatro victorias y cuatro empates.

Crystal Palace sepultó a Liverpool en la EFL Cup

El pasado miércoles, el Crystal Palace dio la sorpresa y eliminó al Liverpool de la copa de la liga tras su victoria 3-0 en Anfield.

Contexto: Arne Slot se desahogó: confesó lo mal que la pasa Liverpool tras la partida de Luis Díaz

Desde el inicio, el equipo del sur de Londres puso en el once titular a sus dos figuras colombianas: por la banda derecha a Daniel Muñoz y en el medio del campo a Jefferson Lerma, quienes fueron piezas fundamentales para obtener el primer título de la historia del club, la FA Cup.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no jugarán la Europa League con Crystal Palace
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma no jugarán la Europa League con Crystal Palace | Foto: Getty Images

Desde los primeros minutos se vio a un Crystal Palace aguerrido y seguro en defensa, decidido a darlo todo y avanzar de ronda, mientras que el equipo de Arne Slot se mostró inseguro y evidenció la irregularidad que atraviesa en la actualidad.

Con una transición rápida, un pase al centro del área chica que interceptó Muñoz, pero no pudo controlar, se generó un rebote que el delantero Ismaïla Sarr remató al fondo de la red, adelantando a los visitantes 1 por 0.

El segundo gol nació de una acción muy parecida, con un cambio de frente que no pudo controlar el lateral colombiano. El balón terminó en los pies del mediocampista del Palace, quien envió la pelota a Sarr. Este controló y entregó con un taco para Yéremy Pino, que realizó un pase sencillo, pero ejemplar, para dejar a su delantero de frente al arco y poner el 2 a 0 justo antes de terminar el primer tiempo.

En la recta final del encuentro, Lerma fue protagonista al interceptar un balón en la mitad del campo y asistir a Pino, quien definió con clase para colocar el 3 por 0 definitivo que selló la histórica victoria del cuadro londinense.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pánico en EE.UU. ante aumento vertiginoso de costos de salud; esta es la razón

2. Horóscopo y afirmaciones de Walter Mercado para el 2 de noviembre; habría sorpresas para los 12 signos del zodiaco

3. Francia Márquez denuncia retroceso en la paz étnica tras decisión de la ONU de limitar su verificación en Colombia

4. Este el país que prohibió fumar a todos los nacidos a partir de 2007

5. “Yo ya no tengo tiempo, tú sí”: el duro mensaje de ‘influencer’ de 28 años con cáncer terminal que le envió a sus fans

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jefferson LermaCrystal Palace

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.