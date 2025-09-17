Suscribirse

Jhon Jader Durán: se supo gravedad del caso que vive; no jugará este listado de partidos

Destapan gravedad de la lesión del delantero colombiano.

17 de septiembre de 2025, 10:14 p. m.
Jhon Jader Durán en un entrenamiento del Fenerbahçe
Jhon Jader Durán en un entrenamiento del Fenerbahçe | Foto: Tomado de redes de @Fenerbahce

A lo largo de varios partidos, Jhon Jader Durán estará fuera de las canchas con Fenerbahçe, de Turquía.

Todo empezó durante días pasados, cuando imágenes no oficiales lo mostraron en un estado que preocupaba por medio de un video de redes sociales.

Usando muletas en un aeropuerto de Europa, se le vio al atacante tras días donde no se supo con claridad qué le había ocurrido luego de la eliminación de Champions League.

Jhon Jader Durán entrenando en el gimnasio, luego de su lesión
Jhon Jader Durán entrenando en el gimnasio, luego de su lesión. | Foto: Prensa Fenerbahce

Múltiples versiones surgieron sobre lo que le habría acontecido, pero con el paso de las horas se fue esclareciendo de qué se trataba.

Según lo dio a conocer el diario Sporx, Durán se desplazó a otro país del Viejo Continente para realizarse una intervención que le ayudase a mejorar su salud en una de sus piernas.

“Se hizo dos resonancias magnéticas y regresó limpio, el jugador dijo persistentemente que tenía dolor en la tibia y fue a Barcelona, donde recibió tratamiento con inyección”, apuntaron.

A la par de esto, también se supieron los tiempos en lo que estará por fuera de las canchas.

“Se ha informado que el jugador está usando muletas debido a las inyecciones y estará listo en dos semanas”, dijeron como actualización.

Eso quiere decir que, según el calendario, serán un total de cuatro compromisos de la Superliga turca en los que no podrá ver acción.

Así las cosas, todo parece indicar que a lo largo del mes de septiembre el atacante nacional no tendrá espacio para jugar.

  • 17/09: Fenerbahce vs. Alanyaspor
  • 21/09: Kasimpasa vs. Fenerbahce
  • 24/09: Dinamo Zagreb vs. Fenerbahce
  • 28/09: Antalyaspor vs. Fenerbahce

En caso de que la recuperación se lleve a cabo en los tiempos previstos, solo hasta el próximo jueves, 2 de octubre, el cafetero podría reaparecer ante Niza en Europa League.

Por encima de Durán hay otros delanteros como Cagri Fedai, En Nesyri y Talisca, lo que se lo pone difícil al cafetero para hacerse con el puesto de titular.

Será cuestión de que pase su proceso de recuperación, para luego ver cómo logra ganarse la confianza del entrenador recién llegado, Domenico Tedesco.

No mentía Durán

El propio entrenador al servicio de la Tricolor fue quien quitó fuerza a esos rumores sin fundamento que se generaron de una lesión inventada para no ser convocado a la Selección.

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente; pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador”, pidió.

Esto fue lo que dijo el estratega argentino.
Néstor Lorenzo echó al piso rumores sobre Jhon Durán en Selección Colombia. | Foto: Getty Images

”No estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta; son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan”, reveló del malestar que aquejaba a su pupilo.

En su momento, José Mourinho le había tirado un recado al colombiano diciendo que este no estaba “en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”.

Mientras tanto, la prensa deportiva turca defendía en cierta medida al jugador al decir que este era obligado a entrenarse con complicaciones médicas en contra.

