No son buenas horas para Jhon Jáder Durán. Tras quedar eliminado de la Champions League con Fenerbahçe, ha recibido fuertes críticas y hasta se quedó sin técnico.

En las últimas horas, el conjunto turco confirmó que José Mourinho dejó de ser el entrenador del equipo principal, una decisión tomada después del fracaso por no ingresar a la fase de grupos tras perder contra el Benfica de Richard Ríos.

De esta manera, The Special One terminó su periplo por estas tierras y tendrá que buscar una nueva aventura, aunque de seguro ofertas no le faltarán.

José Mourinho, técnico portugués | Foto: AP

Por su lado, Jhon Jáder todavía tiene que contrato con Fenerbahçe, pero debido a su bajo nivel, se especula con su posible salida en el mes de diciembre.

En medio de la turbulencia que hay en la institución, el colombiano no se olvidó de Mourinho y se despidió con unas sentidas palabras.

A través de su cuenta de Instagram, Durán publicó unas fotografías en las que aparece con el portugués y le dedicó un mensaje que llamó la atención.

“Estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo, míster. Eres un excelente profesional y un gigante técnico”, dijo.

El goleador confesó en su despedida que disfrutó el tiempo compartido. “Muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo. Que todo vaya bien, gracias, míster”.

De esta forma, el exjugador del Al-Nassr y Aston Villa le dio el último adiós a Mou y se prepara para lo que será la temporada con su nuevo entrenador, aunque hasta el momento no se ha oficializado el nombre.

El mensaje de Durán sorprendió debido a que en las últimas horas filtraron, desde suelo turco, que el jugador no estaría muy contento con la crítica que le lanzó el extécnico del Real Madrid.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”, dijo el estratega después de la derrota contra Benfica.

Para muchos, esto fue un dardo en contra del delantero y, por lo mismo, se aseguró que las palabras no le cayeron bien al cafetero.

“Jhon Durán se mostró molesto por las declaraciones de José Mourinho sobre él tras el partido contra el Benfica”, afirmó el Yağız Sabuncuoğlu.

Esta situación se suma a las especulaciones que se han hecho por su posible no convocatoria a la Selección Colombia. En el último partido del Fenerbahçe, el futbolista salió lesionado.

Sin embargo, varios periodistas han apuntado que Jhon Jáder está en buenas condiciones y que en realidad todo obedece a que intenta ‘maquillar’ que Néstor Lorenzo no lo llame para los próximos partidos de las eliminatorias al Mundial.